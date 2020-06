Franko: Mislio sam da je gotovo

<p>Nogometaši <strong>Rijeke </strong>došli su i do drugog remija u posljednje tri utakmice, ali bio je to susret u kojem su bili jako blizu pobjede. Fantastična utakmica na <strong>Rujevici</strong>, derbi kola i sve zaokruženo sjajnom podrškom navijača koji su se napokon vratili na tribine.</p><p>Obje momčadi su vodile, bilo je prilika na obje strane, ali moramo se složiti da je remi i najpravedniji.</p><p>- Jako dobra utakmica. Mi smo sve normalniji. Jako dobra podrška i atmosfera. Za mrvicu smo bili bolji. Na kraju 2-2, idemo utakmicu po utakmicu. Mislim da su gledatelji mogli uživati u dobrom nogometu. Nisam još vidio snimku penala, ali meni je bitno da smo bili bolji. Posljednje dvije utakmice sadržaj baš nije bio nešto. Svaku utakmicu ćemo se pokušavati dignuti, navijači nam daju energiju. Žao mi je što zbog njih nismo pobijedili. Ide borba za gore, ide borba za ostanak. Nema lakših i težih utakmica. Moramo razmišljati o sebi, treba držati razinu i držati fokus. Bit će uspona i padova, ali treba držati konstantu u igri - rekao je trener <strong>Rijeke Simon Rožman</strong>.</p><p><strong>Lokomotiva</strong> je bila momčad koja je povukla prvi potez na utakmici, a riječ je o 36. minuti kada je Kastrati pogodio za 1-0. S prednošću su otišli na odmor, a onda potpuno drugačija Rijeka. Pucali su sa svih strana, imali apsolutnu dominaciju, a onda u 12 minuta zabili dva gola. Prvo je Yateke u 66. izjednačio na 1-1, a preokret je donio Andrijašević u 78. Činilo se da je to to, Armada je slavila novu pobjedu. No neopreznost Luke Capana u završnici donijela je Lokomotivi priliku za remi. Glavni sudac je dosudio penal i pokazao Capanu crveni karton, a precizan s bijele točke bio je kapetan Fran Karačić.</p><p>- Bila je zanimljiva utakmica, za gledatelje. Imali su tu jednu priliku iz koje su zabili u prvom poluvremenu. Znali smo da u drugom dijelu možemo okrenuti, to se i dogodilo, ali onda jedna nesmotrena situacija. VAR je dosudio penal, isključio nam igrača i bilo je teško ići po treći gol. Čuvali smo taj remi. Mislim da smo se u drugom dijelu nametnuli, stalno smo prijetili. Kad smo okrenuli na 2-1, mislio sam da je gotovo. Dali smo sve od sebe, hvala navijačima drugačije je kada su oni tu. Kao da imamo svi više snage kad su oni tu - kazao je Franko Andrijašević...</p>