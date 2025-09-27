Obavijesti

Sport

Komentari 0
AMERIČKI SAN ZAGREPČANKE PLUS+

Franku zovu 'Hrvatska Zvijer': 'Želim na OI u Hollywood!'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 6 min
Franku zovu 'Hrvatska Zvijer': 'Želim na OI u Hollywood!'
Foto: Privatni album

Bila sam pravi antitalent za skvoš, na prvom turniru osvojila sam pet poena. A kad me tražio trener s Pennsylvanije, mislila sam da je poruka na Facebooku lažna, kaže Zagrepčanka Franka Vidović

Skvoš. Sport s reketom i lopticom, nalik tenisu, u kojem cilj nije prebaciti mrežu, nego pomoću zida nadmudriti protivnika. I to je ono što prosječan Hrvat otprilike zna o skvošu, sportu čije smo ime kruto uzeli kao tuđicu te u nas uglavnom stigmatiziranom kao rekreativnom. No, ovo je budući olimpijski sport.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'
FOTO: 12 GODINA STARIJA

Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'

Lamine Yamal i Fati Vázquez šokirali svijet zajedničkim odmorom u Italiji. Otkriveno da Yamal vodi "kalendar djevojaka"
KVIZ Koliko znate o Gvardiolu?
DA VAS VIDIMO

KVIZ Koliko znate o Gvardiolu?

Hrvatski nogometni reprezentativac i branič Manchester Cityja Joško Gvardiol hit je svjetskog nogometa. Zabavite se s nama i riješite deset pitanja o njegovoj karijeri i životu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025