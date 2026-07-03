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Frapantan podatak: Ronaldu je penal bio jedini dodir s loptom pred golom! Bio igrač utakmice

Piše Luka Tunjić,
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Frapantan podatak: Ronaldu je penal bio jedini dodir s loptom pred golom! Bio igrač utakmice
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Foto: Mike Segar
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HRVATSKA - PORTUGAL 1-2 Ronaldo je protiv Hrvatske imao samo jedan dodir u šesnaestercu, a baš tim penalom pomogao je srušiti 'vatrene'. Zanimljivo, odnio je priznanje za najboljeg igrača utakmice

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Poznata sportska statistička stranica OptaJoe objavila je šokantan podatak o nastupu Cristiana Ronalda (41) u nokaut utakmici Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske. Legendarna portugalska 'sedmica' imala je minimalni, ali i odlučujući učinak u utakmici protiv 'vatrenih' u kojoj je momčad Roberta Martineza dramatično slavila 2-1.

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Naime, Ronaldo je prema Opti imao jedan jedini dodir u suparničkom šesnaestercu u 81. minuti koju je proveo na terenu. Bio je to, sudbonosno, dodir koji je Portugalu donio 1-1 u 68. minuti, kada je Ronaldo sigurno realizirao penal. 

Zanimljivo, to mu je bio i prvi gol u karijeri u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Čekao ga je 20 godina i dočekao u petom desetljeću života. Nažalost, došao je baš protiv Hrvatske, a dodajmo kako je tim golom Portugalac ušao i među deset najboljih strijelaca u povijesti SP-a s 11 golova.

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Foto: Mike Segar

Dodatno ulje na vatru dolila je činjenica da je Ronaldo proglašen igračem utakmice. Ta je odluka izazvala čuđenje i oštre kritike među navijačima, koji su smatrali da Portugalac nije zaslužio nagradu s obzirom na ograničeni angažman. Ipak, navijači odlučuju o tom priznanju i zato nije iznenađenje što je otišlo u Ronaldove ruke.

(*uz korištenje AI-ja).

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