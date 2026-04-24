Frenkie de Jong: Najteže mi je bilo igrati protiv Luke Modrića

Frenkie de Jong igra jednu od sezona za pamćenje u dresu Barcelone. Nizozemac se vratio na teren nakon ozljede, a nastupom protiv Celte Vigo ispisao je povijest katalonskog kluba. De Jong je postao Nizozemac s najviše nastupa za Barcelonu, čak je 293 puta nastupio za taj klub.

Obaranje rekorda bio je povod za intervju za klupsku YouTube stranicu, a de Jong je objasnio koliko mu znači što je oborio rekord koji je do sada držao Phillip Cocu.

- Jako mi puno to znači. Oduvijek sam sanjao da ću igrati ovdje. Barcelona i Nizozemska imaju posebnu vezu, stoga je poseban osjećaj biti nizozemski igrač s najviše nastupa. Bila mi je i čast primiti dres od Cocua - rekao je veznjak Barcelone.

U jednom pitanju osvrnuo se i na Luku Modrića protiv kojeg je često igrao kada je kapetan 'vatrenih' bio u Real Madridu.

- Najteže mi je bilo igrati protiv Luke Modrića. Rekao bih - Luka Modrić.

Voditelj emisije se nadovezao i rekao: Da, bilo je tu utakmica godinama, nasuprot Modrića i Kroosa.