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RASTU TENZIJE

FRKA NA VAGANJU Filip Hrgović opalio šamar Mosesu Itaumi!

Piše Luka Tunjić,
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FRKA NA VAGANJU Filip Hrgović opalio šamar Mosesu Itaumi!
Foto: DAZN Boxing/Instagram
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Drama na vaganju! Itauma gurnuo Hrgovića s pozornice, a hrvatski teškaš mu uzvratio šamarom prije velikog meča

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Još je jako malo ostalo do jednog od najuzbudljivijih boksačkih mečeva u godini. Hrvatski teškaš Filip Hrgović (34) u subotu će odmjerit snage s 21-godišnjim Mosesom Itaumom, a na stolu je i IBF-ov pojas svjetskog prvaka. U petak su Hrgović i mladi Englez odradili sučeljavanje i službeno vaganje, a tijekom ceremonije su narasle i tenzije. Itauma je s leđa podmuklo gurnuo hrvatskog boksača, koji je poletio s pozornice i, srećom, dočekao se na noge. 

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Hrgović se zatim zaletio prema Itaumi kroz rulju ljudi i zaštitara pa je "odvalio" šamar mladom Itaumi. Inače, već se danima u boksačkim krugovima priča kako je Hrgović u nevjerojatnoj fizičkoj formi za ovu borbu, a vaganje je dalo i potvrdu. 

Naime, "El animal" teži 107,14 kilograma, dok je niži i sitniji Itauma na 109,63 kilograma. To bi, kako odmiče borba, moglo igrati u prilog 34-godišnjem Hrgoviću, koji, između ostalog, ima iskustvo pobjeđivanja borbi na odluku sudaca. S druge strane, Itaumi je sve nakon šeste runde nepoznati teritorij...

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