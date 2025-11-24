Obavijesti

VIDEO: ODUŠEVIO POTEZOM

Fruk davao izjavu nakon susreta s Hajdukom, a onda se pojavio Ante Rebić. Pogledajte reakciju

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Avaz

Toni Fruk bio je sjajan u Jadranskom derbiju te je bio glavna meta novinara nakon utakmice. Dok je davao izjave prišao mu je Ante Rebić i sve oduševio svojim potezom

Toni Fruk bio je prvo ime Jadranskog derbija u 14. kolu. Rijeka je s 5-0 ispratila Hajduk s Rujevice, a "desetka" Rijeke zabila je tri sjajna gola i već u prvom dijelu bacila hajdukovce u očaj. Rijeka je tako nanijela treći poraz Hajduku u sezoni i napokon pronašla pravu igru. Zanimljiva situacija dogodila se nakon utakmice kada je Fruk davao izjavu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 02:09
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Naime, nakon susreta, Fruk se spustio u miks-zonu i davao izjave za novinare. U jednom trenutku se iza njega pojavio Ante Rebić i sve oduševio svojim potezom. Pohvalio je Fruka i rekao: "Čestitam, prijo, bravo", a zatim ga potapšao po leđima. Fruk mu se zahvalio i poželio mu sreću, a trenutak su uhvatile kamere Avaza, a trenutak možete vidjeti od 3:57 u videu. Sjajan sportski potez Rebića koji je pokazao pravo sportsko lice i zaradio velike simpatije na društvenim mrežama.

Fruk je bio briljantan na utakmici, a Rijeka je "razbila" Hajduk i dobila injekciju samopouzdanja prije europskog dvoboja protiv AEK-a iz Larnace. Četvrta pobjeda aktualnog prvaka u sezoni i tri boda od četvrtog mjesta. Riječani su izašli iz grča i na ovoj utakmici moraju nastaviti graditi igru u nastavku sezone.

