U uvodu aktualne sezone podbacili su oni - najiskusniji. Niko Janković, Luka Menalo, Duje Čop i Merveil Ndockyt su u 54 kombinirana nastupa zabili samo tri gola. I Rijeka je patila. Ali sad ima - sjajnog Engleza...
Fruk konačno dobio podršku: Mladi napadač postao ljubimac navijača, zabija u kontinuitetu
Rijeka se konačno budi. Hrvatski prvak u petak je, nakon utakmice koja je trajala gotovo 24 sata, svladala Spartu Prag i tako stigla do prve pobjede u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Bio je to vrlo zahtjevan dvoboj, koji se odigrao u čak tri čina, a nogometaši Rijeke tu su se ipak bolje snašli. I dohvatili prilično važne bodove na putu prema europskom proljeću.
