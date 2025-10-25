Obavijesti

Fruk konačno dobio podršku: Mladi napadač postao ljubimac navijača, zabija u kontinuitetu

Rijeka: Utakmica Konferncijske lige između Rijeke i Sparte | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U uvodu aktualne sezone podbacili su oni - najiskusniji. Niko Janković, Luka Menalo, Duje Čop i Merveil Ndockyt su u 54 kombinirana nastupa zabili samo tri gola. I Rijeka je patila. Ali sad ima - sjajnog Engleza...

Rijeka se konačno budi. Hrvatski prvak u petak je, nakon utakmice koja je trajala gotovo 24 sata, svladala Spartu Prag i tako stigla do prve pobjede u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Bio je to vrlo zahtjevan dvoboj, koji se odigrao u čak tri čina, a nogometaši Rijeke tu su se ipak bolje snašli. I dohvatili prilično važne bodove na putu prema europskom proljeću.

