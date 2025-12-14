Fruk vodi u izboru za najboljeg igrača lige, kapetanu Osijeka je drugi najbolji njegov suigrač!?

Tradicionalni izbor tportala za najboljeg nogometaša godine, "Kapetani biraju", i ove je godine krenuo, a prvi su svoje glasove otkrili kapetani Vukovara 1991 i Osijeka. Jakov Biljan i Vedran Jugović otkrili su svojih pet favorita, a obojica su na prvo mjesto stavila istog igrača - Rijekinog veznjaka Tonija Fruka.

Kapetan Vukovara, Jakov Biljan, nije imao previše dvojbi oko toga tko zaslužuje desetku.

​- Kada pogledam cijelu godinu, mislim da nema nikakvih dilema, jer Toni Fruk je i u drugom dijelu prošle sezone te u prvom ove bio odličan. Dakle cijelu godinu igra u kontinuitetu i bio je prevaga Rijeke u osvajanju naslova. Miran je i hladan, odličan tehničar, s odličnim udarcem, ali i osjećajem za gol i asistenciju. Zbilja je kompletan igrač - obrazložio je Biljan.

Odmah iza Fruka, s osam bodova, našao se Hajdukov Marko Livaja.

​- On je perjanica Hajduka, igrač koji jednim potezom u svakoj sekundi može riješiti utakmicu. A koliko je važan za Hajduk, bilo je posebno vidljivo u utakmicama u kojima ga nije bilo - dodao je kapetan Vukovaraca.

Šest bodova dao je dinamovcu Josipu Mišiću, četiri boda mladoj nadi Slavena Belupa Adrianu Jagušiću, dok je dva boda dodijelio, kako kaže, pomalo podcijenjenom Dinamovom napadaču Sandru Kulenoviću.

Slično je razmišljao i kapetan Osijeka, Vedran Jugović, koji je također maksimalan broj bodova dao Rijekinom reprezentativcu.

'Forma Malenice je na reprezentativnoj razini'

​- Najbolji igrač ove godine u HNL-u je Toni Fruk i zato mu dajem deset bodova. Na njegovim krilima Rijeka je došla do dvostruke krune, a i u prvom dijelu nove sezone također radi razliku u svakom dodiru s loptom. Ključni je igrač u svim uspjesima aktualnog prvaka i osvajača Kupa, odličan je i zasluženo je postao reprezentativac - jasan je bio Jugović.

Za razliku od Biljana, Jugović je na listu uvrstio i svoje suigrače. Osam bodova dao je golmanu Marku Malenici, golmanu trenutačnog fenjeraša lige.

​- Dajem mu osam umjesto deset bodova samo zato što ga naša momčad nije popratila i što su nam rezultati takvi kakvi jesu. No veseli nas to da mu je forma konstantno na reprezentativnoj razini - rekao je kapetan Osijeka.

Šest bodova pripalo je talentiranom Jagušiću, četiri Stjepanu Lončaru iz Istre 1961, a posljednja dva boda Jugović je dao još jednom suigraču, Nailu Omeroviću, kao jednoj od rijetkih svijetlih točaka osječke momčadi.

Nakon glasova prve dvojice kapetana, Toni Fruk je uvjerljivo poveo s maksimalnih 20 bodova. Slijedi ga Adriano Jagušić s 10 bodova, dok po osam imaju Livaja i Malenica. Izbor se nastavlja, a bit će zanimljivo vidjeti kako će glasovati kapetani ostalih klubova. Dodjela nagrada je 22. prosinca, dan nakon posljednjeg ovogodišnjeg kola.