FUJ! Dani Alves čuva Ronalda i briše šmrklje o njegov dres?!

Slavit će Cristiano Ronaldo promašaj iz prvog dijela protiv PSG-a, ne lopte, nego Danija Alvesa, prema kojem je zamahnuo dok je ovaj bio okrenut leđima. Da ga je zakačio, njemački sudac Felix Brych gotovo sigurno bi mu pokazao crveni karton.

Real je slavio 2-1 i prošao u četvrtfinale Lige prvaka, ali utakmica je mogla otići u drugom smjeru nakon ovog nepromišljenog i prljavog poteza Realove zvijezde.

No to je bio tek početak jer Ronaldo i Alves provokacije su odveli na jednu novu razinu. I nije to počelo na Parku prinčeva, Alves je kao desni bek Barcelone godinama čuvao Ronalda, ponekad uspješno, ponekad i ne tako uspješno.

Provokacije su dio nogometa, ali ovaj put Brazilac je stvarno prešao granicu dobrog ukusa. Real je imao korner, Alves je bio uz Ronalda. Kopao je Brazilac nos, a onda prišao Ronaldo i poskrivečki obrisao sadržaj koji je iskopao o njegov rukav.

Sve je snimljeno na kamerama...