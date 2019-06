Funcut s Islanda: Uvijek ću se vraćati Šibeniku, idemo u HNL!

Šibenik je u prvoj utakmici razigravanja za ulazak u Prvu ligu odigrao 1-1 protiv Istre 1961 uoči večerašnjeg (19 sati, HNTV) uzvrata na Aldo Drosini, no 26-godišnjeg Hrafna Dungala to ne brine, on vjeruje u ulazak u prvoligaško društvo momčadi sa Šubićevca.

Kako je student s Islanda svoju ljubav pronašao baš u jednom hrvatskom klubu?

- Stigao sam u Hrvatsku u veljači kao dio programa razmjene studenata. Došao sam u Zagreb i mislio da mi je glavni zadatak studiranje, ali onda sam shvatio da mi je najljepše provoditi vrijeme putujući i družiti se sa svojim šibenskim prijateljima. Hrvatska je jedna od najljepših zemalja koje sam ikad posjetio, i zbog ljudi i zbog prirode. Nikada prije nisam bio u Hrvatskoj, no sada ću se vraćati svake godine, a pogotovo na utakmice Šibenika - rekao nam je za početak Islanđanin, pa otkrio kako je zapravo završio na utakmici Šibenika:

- Imao sam sreće da sam se sprijateljio sa Šibenčanima, a za sve je zaslužan moj prijatelj Vice kojeg sam igrom slučaja upoznao u Dubrovniku radi projekta s fakultetom. Obojica obožavamo nogomet, a zbog toga mi je bila velika čast pratiti njega i društvo na utakmice Šibenika.

Na utakmici s Varaždinom osjetio je, kako kaže, nevjerojatnu atmosferu. Tamo ga je zatekao i pljusak, no ništa mu nije smetalo...

- Kad je utakmica krenula po krivu za Šibenik, krenuo je i pljusak. Neki su rekli da to Bog plače zbog rezultata... A moram reći da nikad, ali baš nikad nisam vidio tako vjerne navijače poput Funcuta. Bez obzira na to gubi li njihova momčad ili vodi, oni se nikad neće slomiti i uvijek stoje čvrsto. To je ekipa koja uvijek stoji iza svoje momčadi, uvijek!

Dungal se nada da nije donio nesreću Šibeniku svojim dolaskom baš u Varaždinu, ali smatra da je svijetla točka to što su Šibenčani pokazali jedinstvo i u porazu:

- Svatko može podnijeti pobjedu, ali pravo lice momčadi i svih vidi se u porazima. Zahvalan sam što sam mogao biti dio takve utakmice i stajati uz navijače koji navijaju i u pobjedi i u porazu, to je definicija prave podrške. U budućnosti ću uvijek vikati 'Forza Šibenik' - rekao nam je Islanđanin, koji zbog posjeta okolnim zemljama nije mogao doći na prvu utakmicu na Šubićevcu, gdje su Šibenik i Istra remizirali 1-1, a neće ni na uzvrat u Pulu:

- Nisam mogao biti na ovim utakmicama, no vjerujem da će moji suborci iz Šibenika nastaviti s vikinškim hukom na putu za Istru! Vjerujem da je sudbina da se Šibenik vrati tamo gdje mu je mjesto. Taj klub zauvijek bi trebao biti u Prvoj HNL! Prva utakmica je trebala biti 1-0 za Šibenik, a u Puli će slaviti 'narančasti' - predviđam 3-1!

Pri povratku iz Varaždina u autobusu s preko pedeset ljudi Hrafn je nekoliko puta poveo legendarni vikinški huk, kao i pokoju šibensku pjesmu, a njegovi narančasti suputnici prigodno su mu odgovorili pjevajući - 'Hrafn Dungal, jedan je od nas'. I tko se onda ne bi vratio...