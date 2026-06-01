Funcuti se oprostili od Šibenika: 'Klub se gasi, ali nogomet u gradu krenut će ispočetka...'

Na Šubićevcu je u nedjelju spušten zastor na jednu od najtužnijih priča hrvatskog nogometa. HNK Šibenik, klub s gotovo 94 godine dugom poviješću, odigrao je posljednju utakmicu. Posljednji suparnik bio mu je Jadran iz Kaštel Sućurca, koji je slavio s 2-1. Tribine su ispunili navijači koji su došli pozdraviti igrače, stručni stožer i sve ljude koji su posljednjih mjeseci pokušavali održati klub na životu.

Šibenik je tijekom povijesti prolazio različite natjecateljske razine, ali je ostavio dubok trag u hrvatskom nogometu. Pamtit će se prvoligaške sezone, dva finala Hrvatskog kupa, europski nastup u sezoni 2009./2010. i nogometna škola iz koje su izašli igrači poput Ante Rukavine, Arijana Ademija, Gordona Schildenfelda i Duje Ćalete-Cara.

Šibenik: Mirni prosvjed podrške HNK Šibenik u organizaciji Funcuta

Problemi su se godinama gomilali, a financijska nestabilnost, dugovanja, loše odluke i nejasna upravljačka politika na kraju su doveli do kraha. U posljednjoj fazi klub je bio u privatnom vlasništvu Željka Karajice, a Šibenik ostao je bez licence i mogućnosti nastavka natjecanja. Time se otvorio put prema stečaju i gašenju pravne osobe. Povodom gašenja kluba oglasili su se i Funcuti. Navijačka skupina poručila je da gašenje Šibenika prima s velikom tugom, gorčinom i razočaranjem. Naglasili su da se s takvim ishodom nikada ne mogu pomiriti, ali i da kao navijači nisu imali stvaran utjecaj na ključne odluke jer je klub bio u privatnom vlasništvu.

Funcuti smatraju da današnji rasplet nije posljedica jedne loše sezone ili jednog poteza, nego završetak dugog procesa koji je trajao gotovo dva desetljeća. U priopćenju su upozorili na dugogodišnji nemar, lutanja u sportskoj politici, neodgovorno upravljanje i izostanak jasne vizije razvoja kluba. Posebno su istaknuli da odgovornost ne može biti na navijačima, nego na onima koji su imali ovlasti donositi odluke i upravljati sudbinom Šibenika.

Navijači su se osvrnuli i na proces prodaje kluba. Smatraju da je Grad mogao zadržati određene mehanizme kontrole, primjerice manjinski vlasnički udio, ugovorne zaštitne odredbe ili predstavnika s pravom uvida u poslovanje. Prema njihovu mišljenju, takvi bi alati mogli ranije upozoriti na probleme i spriječiti da sudbina kluba potpuno ovisi o procjenama jednog vlasnika.

Ipak, nogomet u Šibeniku neće nestati. Nova priča trebala bi početi već u ponedjeljak, osnivanjem Građanskog nogometnog kluba Šibenik. Novi klub trebao bi nastaviti nogometnu tradiciju grada, ali će krenuti od najnižeg ranga. Pred njim je težak put: mora vratiti povjerenje navijača, postaviti čvrste temelje i izgraditi sustav koji neće ponoviti pogreške prethodnika.

'Želimo novi klub kojim ćemo upravljati'

Priopćenje Funcuta prenosimo u cijelosti:

"Udruga navijača Funcuti s velikom tugom, gorčinom i razočaranjem prima činjenicu skorog gašenja HNK Šibenik. Iako se s takvim ishodom nikada ne možemo pomiriti niti ga podržati, svjesni smo da kao navijači na konačne odluke nemamo utjecaj jer je klub privatno vlasništvo Željka Karajice i njegovih struktura.

Ovo nije rezultat jedne loše sezone niti jednog poteza, već kulminacija dugogodišnjeg nemara, lutanja u sportskoj politici, neodgovornog upravljanja i potpunog izostanka jasne vizije razvoja kluba.

Od ulaska u Prvu HNL 2006. godine, HNK Šibenik ostvario je rezultate na koje mnogi klubovi slične veličine mogu biti ponosni. Dva nastupa u finalu Hrvatskog kupa, europska pretkola te razvoj igrača poput Ante Rukavine, Gordona Schildenfelda i Duje Ćalete-Cara potvrđuju da je klub imao sportski potencijal i kvalitetnu bazu za dugoročan razvoj.

Međutim, taj potencijal nikada nije pretvoren u stabilan i održiv klub. Godinama su se donosile loše sportske i poslovne odluke, transferi nisu adekvatno valorizirani, a interesi pojedinaca često su imali prednost pred interesima kluba. Posljedice takvog upravljanja bile su očekivane: financijska nestabilnost, pad rezultata i na kraju izbacivanje u treći rang hrvatskog nogometa.

Unatoč tome, HNK Šibenik se ponovno uspio vratiti među prvoligaše. U tom trenutku velik dio javnosti smatrao je da klubu treba novi model upravljanja i ozbiljan privatni kapital koji bi osigurao financijsku stabilnost i razvoj.

S odmakom vremena jasno je da je proces prodaje kluba mogao biti postavljen na znatno odgovorniji način. Grad je mogao zadržati određene mehanizme kontrole kroz manjinski vlasnički udio, ugovorne zaštitne odredbe ili predstavnika s pravom uvida u poslovanje kluba. Takvi modeli postoje upravo zato da bi se zaštitio javni interes i spriječilo da sudbina kluba u potpunosti ovisi o procjenama i namjerama jednog vlasnika.

Da su takvi mehanizmi postojali, mnoge odluke i potezi koji su godinama opterećivali HNK Šibenik mogli su biti ranije prepoznati i zaustavljeni.

Željko Karajica predstavlja završnu fazu procesa koji traje gotovo dva desetljeća. Današnja situacija nije rezultat jedne odluke ili jednog čovjeka, već posljedica niza pogrešnih procjena, loših poslovnih poteza i izostanka sustavne odgovornosti kroz dulje vremensko razdoblje.

Kroz sve te godine Funcuti i simpatizeri HNK Šibenika nisu imali stvaran utjecaj na upravljanje klubom niti mogućnost sudjelovanja u donošenju ključnih odluka. Dok su se uprave, vlasnici i investitori mijenjali, navijačima i javnosti preostajalo je tek pratiti razvoj događaja sa strane.

Bez pristupa relevantnim informacijama i bez ikakvih mehanizama kojima bi mogli utjecati na smjer u kojem klub ide, mogli smo samo vjerovati da ljudi koji vode HNK Šibenik rade u njegovom najboljem interesu. Nažalost, događaji koji su uslijedili pokazali su da takvo povjerenje često nije bilo opravdano.

Zbog toga odgovornost za stanje u kojem se klub danas nalazi ne može biti na onima koji su ga godinama pratili, podržavali i živjeli, već isključivo na onima koji su imali ovlasti donositi odluke i upravljati njegovom sudbinom.

Nastavno na to svjesni smo da je pokrenuta inicijativa za osnivanje novog kluba koji će nastaviti nogometnu tradiciju grada Šibenika, neovisno o stavu ili djelovanju naše navijačke skupine. Smatramo da interes grada i budućih generacija sportaša nalaže da se nogomet u Šibeniku nastavi razvijati, ali isto tako držimo da svi uključeni moraju izvući pouke iz grešaka koje su dovele do gašenja kluba ovakve povijesti i značaja.

Sukladno navedenome, naša Udruga navijača sudjelovat će u radu budućeg kluba kroz jednog predstavnika u Skupštini. Takva odluka ne znači da podržavamo gašenje HNK Šibenik niti da pristajemo na način na koji je do njega došlo, već predstavlja odgovoran pokušaj da kao predstavnici navijača imamo uvid u rad i transparentnost budućeg sustava upravljanja.

Naš cilj nije upravljati klubom, već osigurati da se više nikada ne ponovi situacija u kojoj se godinama gomilaju problemi, a da javnost, navijači i građani o njima saznaju tek kada bude prekasno.

Naš cilj je pravovremeno reagirati na eventualne nepravilnosti te učiniti sve kako se scenariji iz prošlosti, koji su doveli do urušavanja i gašenja kluba, više nikada ne bi ponovili. Smatramo da navijači, kao oni koji uz klub ostaju bez obzira na uprave, vlasnike i rezultate, imaju pravo i obvezu sudjelovati u očuvanju njegove budućnosti.

Kroz predstavnika u Skupštini i druge dostupne mehanizme nadzora nastojat ćemo pravovremeno reagirati na svaku nepravilnost, netransparentnost ili pojavu osoba i interesnih skupina čije djelovanje nije u interesu kluba.

HNK Šibenik je kroz svoju povijest prečesto bio poligon za tuđe interese, osobne ambicije i kratkoročne zarade. Naša je obveza učiniti sve što je u našoj moći da budući klub ne postane mjesto za slične eksperimente, već stabilna i odgovorno vođena sportska institucija na korist grada i njegovih građana.

Iskoristili bi priliku za iskrenu zahvalu svim djelatnicima i igračima koji su uz klub stali u najcrnjim danjima, odrađivajući posao bez plaće, sa zaostatcima, dugovanjima i ostalim problemima koje ne priliče profesionalnom sportskom kolektivu.

UN Funcuti ostaju dosljedni svojim načelima i vrijednostima te će nastaviti djelovati u cilju zaštite interesa kluba i njegovih navijača. Naša misija i zadatak je stvaranje uvjeta u kojima se ovakve situacije više nikada neće ponoviti.

Zalagat ćemo se za potpunu transparentnost u radu kluba te za uspostavu jasnih mehanizama koji će onemogućiti donošenje odluka od ključne važnosti za budućnost kluba bez pravovremenog informiranja javnosti i navijača. Smatramo da se pitanja poput prodaje ili prijenosa vlasničkih udjela ne smiju odvijati iza zatvorenih vrata, već uz otvorenu komunikaciju i odgovornost prema zajednici kojoj klub pripada.

Naša borba stoga ne prestaje, već se nastavlja s ciljem da se osiguraju veća transparentnost, odgovornost i zaštita interesa kluba kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih događaja u budućnosti.

Za kraj, obavještavamo sve građane, navijače, sportske djelatnike i prijatelje šibenskog nogometa da nam se pridruže u ponedjeljak, sutra, od 18 sati u šibenskom Kazalištu, na osnivačkoj skupštini novog kluba koji nastavlja nogometnu tradiciju Šibenika. Skupština je otvorena za javnost, a svojim dolaskom pokažimo koliko je nogomet duboko ukorijenjen u ovaj grad kako ovaj grad zaslužuje ispravan i stabilan sportski kolektiv.", objavili su na društvenim mrežama.