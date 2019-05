Funcuti stižu čak i s Islanda, a Varaždin je Bulatova mušterija

U svibnju 2012. godine Šibenik je odigrao svoju posljednju prvoligašku utakmicu.

Od tada je prošlo sedam dugih godina, nestrpljivost navijača i želja za povratkom došla je na najveću moguću razinu, a ispuštenih 11 bodova prednosti iz 2016. godine još uvijek su bolna rana. Druga liga dosadila je 'i Bogu i vragu', a tako i meni.

Varaždin je Bulatova mušterija

A iako je Šibenik i ove sezone većinu vremena proveo na prvom mjestu pa ponovno ispustio prednost što je 'narančastima' specijalnost, šibenski biser Marko Bulat (17) s ovom je situacijom i više nego zadovoljan.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Ovo je za nas utakmica sezone, živimo za nju. Da nam je netko prije početka prvenstva kazao kako ćemo kolo prije kraja u Varaždinu igrati za prvo mjesto, odmah bismo potpisali - rekao je Bulat na presici uoči utakmice.

Upravo je on bio krvnik Varaždina u posljednjim okršajima. Prošle sezone je za Šibenik debitirao upravo protiv njih i odmah bio proglašen igračem utakmice, a na Šubićevcu je ove sezone u pobjedi 2-0 zabio gol.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

A bit će i danas! Imaju u Varaždinu možda prekaljenih iskusnjara, igrača s njuhom za gol, ali nema nitko ni blizu talentiran poput našeg Marka. Pa momak ima 17 godina, a gol iz slobodnjaka u seniorskoj kategoriji zabije za dobro jutro. Večeras će s jednim takvim Varaždinu reći laku noć...

Optimizam raste

Nakon loših rezultata u proteklim kolima počeo sam sumnjati da se možda odustalo od ulaska u prvu ligu pa je entuzijazam pao sa sto na nula. Poraz od Dugopolja na domaćem terenu već je otvorio staru ranu, a u glavi su samo bile uspomene. Sjećanje na devet godina staru pobjedu na Anorthosisu kada su zabili Bloudek i Bačelić-Grgić, a na klupi sjedio isti ovaj Branko Karačić koji danas trenira Varaždin. Uspomena s finala Kupa protiv Špacinog Hajduka... Toliko velikih utakmica Šibenika!

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

I bolna je bila ta spoznaja da možda ni ove godine od prve lige ipak neće biti ništa. Odmah mi je u glavi odzvanjala ta 2016. godina, odlazak kapetana Hrvoja Slavice nakon 'koškanja s upravom' i slične nevolje. Ali onda je stigla pobjeda protiv Kustošije u završnici utakmice, raspoloženje se popravilo, a razloga za optimizam je dao i branič Martin Vukorepa svojom nedavnom izjavom:

- Slažem se da bi Šibenik odavno triba biti prva liga, slažem se da bi tribali u ovoj ligi u kojoj se sad nalazimo biti bolji i pobijediti svaku utakmicu poštivajući sve protivnike, ali to je nogomet. Ajmo dati sve od sebe svi do jednog da to bude prvoligaški nogomet, jer to ovaj grad zaslužuje - napisao je na Facebooku.

I u pravu je. Ako itko zaslužuje ući u prvu ligu, to je Šibenik. Drugo lice Dalmacije oduvijek je to bilo i u nogometu, a bio bi red ponovno na Šubićevcu gledati Rijeku, Dinamo i taj derbi s Hajdukom. U kojem se okupi cijela podijeljena, donekle i zaraćena županija, tenzije se nabiju na tisuću, a grad je pred eksplozijom. Jer to je Šibenik... A upravo će se danas vidjeti tko je tu bolji i tko igra nogomet cijelu sezonu, a ne se toga sjetio tek u ožujku...

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Funcuti stižu u velikom broju

A i Funcuti su spremni na prvu ligu. Velik nas broj stiže iz Zagreba, iz Šibenika, naravno, još i više, no potegli smo od svukud... Pratilo se Šibenik ove sezone i u Međimurju, Sesvetama, Kustošiji, Lučkom... No narančasta ljubav potegla je i do Islanda. Hrafn H. Dungal vjerni je obožavatelj kluba, a iako s hrvatskim jezikom baš i nije na ti - pjesme je naučio! A spreman je čak i transparent - Funcuti Reykjavik!

Uz bitku na terenu uvijek postoji i ona na tribinama. Šibenik će danas dobiti - obje!

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Šibenik će ući u prvu ligu nošen pjesmom najvjernijih, slavit će se do jutra, a negdje tamo sutra kad sunce svane u ušima će biti stihovi:

"U zalivu malom tom

Šibenik spava

Nad njim se spušta noć

Ponoćna tama



Na rivi te čekan ja,

Kad ćeš mi doći,

Uživat ćemo mi

U šibenskoj noći..."