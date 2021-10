Svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji po WBC verziji Britanac Tyson Fury (33) i Amerikanac Deontay Wilder (35) borit će se 9. listopada u Las Vegasu.

Uoči velikog boksačkog meča, 'kralj cigana' izjavio je da 'pribor' drži u hlačama kako bi u njihovoj međusobnoj trećoj borbi svladao Amerikanca.

Fury se prvi put borio protiv Wildera prije tri godine, i tada je bilo neriješeno, a naslov je Fury oduzeo u uzvratu u veljači 2020. prekidom u sedmoj rundi.

Fury sa suprugom Paris ima već šestero djece, a svojevremeno je rekao da se zadovoljava sedam puta dnevno. Ovoga puta je odlučio promijeniti taktiku.

- Moj ku*ac će ostati u hlačama. Ionako je tamo više, manje stalno, ali bi mogao izaći nakon borbe - rekao je uz smijeh Fury pa dodao:

- Nisam za seks prije kampa. Borac sam stare škole i volim ostati jak, držati sve u spremniku, a onda navečer izvaditi sve van. Ne zadovoljavam se jednom tjedno, a kamoli sedam puta dnevno. Ne sjećam se kad sam zadnji put masturbirao.

Fury se trebao se suočiti sa sunarodnjakom Anthonyjem Joshuom u Saudijskoj Arabiji u kolovozu u svjetskoj borbi za apsolutni naslov prvaka u teškoj kategoriji, ali američki je sud naložio Furyju da se ponovno bori protiv Wildera.

Britanska boksačka zvijezda prošlog je mjeseca izgubila od Ukrajinca Usyka koji mu je oduzeo tri pojasa prvaka teške kategorije.

- Ne zanimaju me drugi ljudi. Znate zašto? Zato što mi je stalo samo do Deontaya Wildera. Otkad sam ga pobijedio bio je propalica i to je i ostao. Nikad nije bio dobar i ne zna boksati - kazao je Fury pa nastavio:

- Prije nego što sam pobijedio Klička, bio je jedan od najvećih teškaša svih vremena, a nakon što sam ga pobijedio postao je samo jedna od propalica. Bio je sr*nje, prestar je bio. Ja ne radim te greške. Ne podcjenjujem nikoga. Od svih borbi koje sam ikada imao, ovo je ona u kojoj najviše želim pobijediti.