Fury dao rok: Za tjedan dana nabavite novac za borbu s Usikom ili ostajem u mirovini

Aktualni profesionalni svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji po WBC verziji Tyson Fury dao je rok od sedam dana zainteresiranim promotorima za prikupljanje novca za njegovu borbu protiv Oleksandra Usika za objedinjavanje svih pojaseva od kojih Ukrajinac drži četiri (WBA, IBF, WBO i IBO).

Prošlu subotu je Usik zadržao sve spomenute naslove svjetskog prvaka, nakon što je ponovno pobijedio Britanca Anthonyja Joshuu od kojih je i iznenađujuće preoteo u rujnu prošle godine te je tako još jednom propao veliki britanski okršaj za ujedinjenje svih naslova.

Fury je nakon travanjske pobjede protiv Dilliana Whytea, kojom je zadržao WBC naslov, poručio da odlazi u mirovinu. No, spreman je i promijeniti tu svoju odluku, ako pred njega bude stavljena ponuda koju neće moći odbiti. No, zainteresirani za organizaciju borbe između 34-godišnjeg Britanca i godinu dana starijeg Ukrajinca moraju požuriti s ponudom, jer je Fury postavio krajnji rok do kojeg će čekati.

- Poručujem svima koji žele organizirati borbu da im dajem čitavih sedam dana, do 1. rujna, da nabave novac, a ako to ne učine - zahvaljujem, bilo je čudesno, ja sam u mirovini. Sve ponude moraju biti poslane mom odvjetniku u pismenom obliku i uz dokaz o solventnosti, pa neka igre počnu - poručio je britanski borac irskog porijekla koji je u nedavnom razgovoru Fury je u jednom razgovoru za TalkSPORT izjavio da će za borbu s Usikom tražiti 500 milijuna funti (oko 593 milijuna eura).

Jedan od najpoznatijih promotora boksačkih mečeva Frank Warren rekao je da je dvoboj protiv Furyja "jedina borba" koju Usik želi.

- Bit će izazovno zadovoljiti financijske apetite obojice boksača. Iznos mora biti mnogo veći nego za drugu borbu Usika i Joshue, jer su u igri svi pojasevi. Ovo je jedinstvena situacija, jer se radi o dvojici neporaženih boksača, što je doista neobično - rekao je Warren nakon što je Ukrajinac pobijedio Joshuu u Saudijskoj Arabiji.

Ako borba bude dogovorena, svijet će dobiti prvog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u sve četiri najcjenjenije organizacije (WBA, WBC, IBF, WBO) otkako je to bio Britanac Lennox Lewis u razdoblju od 1999. do 2000. te sedmog u svim kategorijama od 2008., otkako je započele "era četiri pojasa" uzdizanjem WBO-a do organizacije najviše razine.

