Fury optužio Klička: Prevarant je! Služio se prljavim igricama

Kličko je bio dobar borac, imao je sjajnu karijeru, ali kao osobu ga nimalo ne poštujem. On je varalica, rekao je Tyson Fury koji je 2015. godine senzacionalno pobijedio Vladimira Klička, nanio mu prvi poraz nakon 11 godina. Nitko to nije očekivao, Kličko je bio ogroman favorit uoči borbe u Düsseldorfu, ali nakon 12 rundi jednoglasnom odlukom sudaca novi svjetski prvak u superteškoj kategoriji postao je Irac romskog podrijetla.

Nakon što je srušio vladara superteške kategorije i uzeo mu pojaseve po WBA, WBO i IBF verziji, Furyja godinama nije bilo u boksu. Borio se s alkoholom, drogom, pretilošću i depresijom, a borbama se vratio tri godine nakon rušenja Klička, u prosincu 2018. On i Kličko rijetko su kada jedan o drugome nakon te velike borbe iz 2015. godine pričali lijepo. Tako je i dalje, a u najnovijem prisjećanju na najveću pobjedu, Fury je Ukrajinca optužio da je varalica.

- Čovjek je veliki prevarant, ljubomoran je i zajedljiv. Prije borbe sam bio veliki autsajder. Njemu je ta borba značila toliko puno, bio je spreman na sve da pobijedi. Baš sve, pa čak i na varanje - rekao je Fury, a onda detaljnije objasnio što se događalo uoči njihove velike borbe.

- Krenuli su s petljanjem oko mjera na vaganjima. Govorili su mi da sam lakši nego što jesam, pa nisam imao onoliko kilograma koliko su oni tvrdili otkako sam imao deset godina. Bila je to psihološka igrica. Čak su me i u mom stožer ljudi zapitkivali zašto ne jedem, zašto imam toliko malo kilograma...

Foto: Reuters/PIXSELL

- Na dan borbe me dočekala pjena u ringu. Kao da je pod bio madrac s memorijskom pjenom. Nisam se mogao boriti u tome, osjećao sam se kao da hodam po mjesecu. Takva podloga bi me strašno iscrpila, ja sam bio brz na nogama, stalno sam se kretao, a on mi je ovime želio oduzeti tu prednost. Brzo sam saznao da Kličko na takvoj podlozi trenira u svom kampu u Austriji i da je navikao na to.

- Ako je takve igrice radio sa mnom, tko zna s kime se ranije još poigravao. Nisam se želio boriti. Nije me zanimao novac, nisu me zanimali pojasevi, samo sam želio pobjedu. Sat vremena do borbe imao sam spreman avion da me vrati kući. Naš je uvjet bio da se promjeni podloga. Na kraju je Vitalij Kličko naredio da izvade pjenu.

- Imao sam problema i s rukavicama. Imao sam pravo birati ih, ali nisam dobio one koje sam naručio. Dali su mi neke koje su izgledale kao da na rukama imam dva jastuka. Rekli su mi: "Uzmi ili ostavi". Uzeo sam te je**ne rukavice koje nisam htio. Nakon toga je u moju svlačionicu došao Vitalij, gledao kako motam ruke i navlačim rukavice, a moj je tata otišao kod Vladimira. Takvo je pravilo prije borbi. Ali, kada je tata stigao do njega, on je već bio spreman. Tata je zatražio da sve skine i ponovno stavi ili ćemo otići. Na kraju se posvađao s njegovim menadžerom, izjurio iz svlačionice i rekao mi: "Idemo kući, oni su prevarantske pi**e"

- Sjećam se da sam pomislio - zar ovo sve uistinu vrijedi toliko? Zar se morao toliko poigravati s običnim autsajderom da bi pobijedio. Ali svaku smo njegovu igricu presjekli, natjerali smo ga da se pošteno bori. Zbog toga je bio poražen i prije nego što je ušao u ring. Dok je išao prema meni izgledao je kao gubitnik jer ništa što je pokušao nije prošlo. Ja sam morao samo odraditi svoj dio posla i pobjeda je bila moja - rekao je Fury koji je te 2015. godine prekinuo devetogodišnju eru Vladimira Klička.