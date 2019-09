Fury slavio raskrvavljena oka; otac bijesan: Najgori meč ikad!

Tyson Fury (31) preživio je jedan od najstresnijih mečeva u karijeri. Britanski boksač pobijedio je Šveđanina Otta Wallina (28) na priredbi u Las Vegasu jednoglasnom sudačkom odlukom.

No još u trećoj rundi od 12 neporaženi teškaš dobio je gadnu porezotinu iznad desnog oka nakon sudara glavama. Krv je šikljala, nekako su ga pokrpali i uspio je izdržati do kraja i slaviti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Znam da bi Ottov otac bio jako ponosan na sina. Bila je to sjajna borba, dobio sam udarac u oko i to je promijenilo meč. Većinu vremena nisam mogao vidjeti na to oko. A onda je došlo i do sudara glavama i opet sam dobio porezotinu. Dobrih i teških 12 rundi - priznao je Fury.

Najavio je i veliki revanš protiv Deontaya Wildera 22. veljače u New Yorku. Podsjetimo, prvi sudar u prosincu prošle godine u Los Angelesu završio je neodlučeno.

- Deontaye, želim te sljedećeg, bum! U dobroj sam formi za veliki okršaj 22. veljače. Neka porezotina zacijeli i da imam vremena za opuštanje s obitelji. Sve je u srcu i odlučnosti i ako to budem imao, uspjet ću. On je bio na 20-0 i nije znao kako je izgubiti, ali ja sam bio bolji - kaže Tyson.

Otac John nije ga štedio u analizi meča... Najblaže rečeno.

- Ovo je najgore što sam vidio od Tysona. Ponosan sam kako se provukao, ali mora biti iskren i reći da stvari nisu dobre. Istrošio se nakon druge runde, a prošao je osam tjedana pripremnog kampa. Bio je slab kao mačić. Imao je 115 kilograma i upozoravao sam ga, mora biti na 120. Da se mene pitalo, njegova tima ne bi bilo. A zadrži li ga, neće biti ni njegove karijere - oštar je bio tata Fury i nastavio:

- Nije bilo snage u njegovim udarcima, izgubio je formu i snagu, stopala su mu se spajala i izgledalo je to dosta neuredno. Njegova želja za pobjeđivanjem neupitna je, ali jako se morao potruditi da bi do nje i došao. Pa kako mu se čovjek poput Otta Wallina, s ograničenim mogućnostima, tako približio prodornim udarcima? Porezao ga je, Tyson je imao ograničeno vrijeme i bilo tko drugi vjerojatno bi ga nokautirao. Pa takva ozljeda mogla bi mu završiti karijeru, vjerojatno će trebati operaciju.