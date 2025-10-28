Obavijesti

NOVO VRIJEME UGOŠĆUJE ELITU

Futsal Liga prvaka opet se igra u Makarskoj! 'Očekujemo prolazak među 16 najboljih'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Pozdravljam naše prijatelje iz Lisabona, Almatija i Prištine i poželim im ugodan boravak u Makarskoj. Učinit ćemo sve da se oni dobro osjećaju, a nadam se da će oni dati nama priliku za prolaz - kazao je Ivan Božović

U Makarskoj će se od srijede do subote igrati turnir skupine 4 Glavne runde Futsal lige prvaka, a snage će odmjeriti portugalski Sporting, kazahstanski Kairat, kosovska Priština i domaćin Novo Vrijeme. Igra se po sustavu svatko sa svakim, a tri prvoplasirana kluba idu u nastavak natjecanja, u Elitnu rundu Lige prvaka. 

Novo Vrijeme pobijedilo Osijek 00:48
Novo Vrijeme pobijedilo Osijek | Video: Tomislav Gabelić/24sata
LP U FUTSALU Novo Vrijeme još jednom dobilo domaćinstvo u Ligi prvaka: 'Ovo smo zaslužili našim rezultatima'
Novo Vrijeme još jednom dobilo domaćinstvo u Ligi prvaka: 'Ovo smo zaslužili našim rezultatima'

Tim povodom je u Gradskoj sportskoj dvorani u Makarskoj održana press konferencija na kojoj su govorila četvorica trenera, Nuno Dias glavni trener - Sporting Clube de Portugal, Daniel Júnior – glavni trener Kairat Almaty, Haki Ahmeti – glavni trener Prishtina 01 te domaći trener Ivan Božović. 

Ovo je četvrti put da se utakmice Glavne runde igraju u Makarskoj, koja se dokazala kao dobar domaćin:

- U ime domaćina pozdravljam naše prijatelje iz Lisabona, Almatija i Prištine i poželim im ugodan boravak u Makarskoj. Učinit ćemo sve da se oni dobro osjećaju, a nadam se da će oni dati nama priliku za prolaz. Izgleda na papiru lako, ali koga pobijediti? Mi se pripremamo i mislim da ćemo biti spremni napraviti sve da prođemo među 16 najboljih momčadi Lige prvaka ove sezone. Generalno očekujemo prolaz dalje, ali kako mi, tako i svi ostali. Kairat je težak suparnik, imaju deset Brazilaca, jako su ozbiljni, imaju veliki tradiciju, dva puta su bili europski prvaci. Dodatnu težinu daje to što ćemo u 24 sata igrati dvije utakmice koje će odrediti naš plasman - kazao je trener Novog vremena Ivan Božović. 

Futsal Liga prvaka
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Nuno Dias iz Sportinga prisjetio se da je već bio u Hrvatskoj: 

.- Drago mi je da sam opet u Hrvatskoj, prvi put je bilo dobro, nadam se da će biti opet. Teško je doći do informacija o suparnicima, nisam ih puno gledao, ali na osnovu informacija koje imamo mogu reći da nas čekaju tri teške utakmice. Mi smo spremni, svaka čast svima ali Kairat je bio vicešampion prošlogodišnje Lige prvaka. Teško je odigrati tri utakmice u četiri dana ali tako će biti i ostalima. 

Daniel Júnior iz Kairata otkrio je kako su tri tjedna analizirali suparnike, u prvom redu domaćina Novo vrijeme s kojim igraju prvu utakmicu:

- Sretan sam da smo tu, da imamo priliku igrati tri velike utakmice. Očekujemo borbene utakmice, teške suparnike ali vjerujemo u naš plasman. Futsal je poznat sport, uvijek moraš tražiti informacije o suparnicima da te ne iznenade. Tri tjedna smo analizirali utakmice, imamo dobre informacije o suparnicima, pogotovo o domaćinu s kojim se sastajemo u prvom kolu. 

Futsal Liga prvaka
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Za kraj se obratio Haki Ahmeti, trener kluba Prishtina 01, koji je bio prvak Kosova, ali koji bi u ovoj konkurenciji mogao proći samo ako napravi veliko iznenađenje: 

- Sretan sam što smo u ovom biranom društvu, Makarska je lijep grad, Novo vrijeme je jaka momčad, ali mi se nadamo da ćemo biti dobri i da ćemo se boriti za prolazak dalje. Poznato nam je koliko je naš prvi suparnik Sporting jaka momčad, ali mi ćemo dati sve od sebe. Svatko tko dođe u Glavnu rundu nada se da će biti među tri najbolje momčadi i da će proći dalje, to je i naš cilj. 

Raspored utakmica u Makarskoj

  • 29. listopada: Sporting – Priština, 17 sati

                      Novo vrijeme - Kairat, 20 sati

  • 30. listopada: Kairat - Sporting, 17 sati

                      Novo vrijeme - Priština, 20 sati

  • 1. studenog: Kairat - Priština, 17 sati

                     Novo vrijeme - Sporting, 20 sati

