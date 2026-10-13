Futsal Week stiže u Istru: Devet reprezentacija bori se za tron, a Hrvatska će igrati prijateljske

Istra će sljedećih dana ponovno biti središte međunarodnog futsala. U Sportskoj dvorani Saline u Vrsaru u utorak počinje Futsal Week October Cup Poreč 2026., na kojem će šest reprezentacija iz Europe, Azije i Afrike do nedjelje igrati za trofej. Istodobno će hrvatska reprezentacija, u suradnji Futsal Weeka i Hrvatskog nogometnog saveza, odigrati dvije prijateljske utakmice u Novigradu.

Turnir otvaraju Švicarska i Kina, čiji je susret na rasporedu u utorak od 19 sati. Uz njih, u skupini A natječe se i francuska reprezentacija do 23 godine, dok skupinu B čine San Marino, Grenland i Maroko U21. Završnica je predviđena za nedjelju, 18. listopada, kada će se igrati susreti za konačni plasman, uključujući finale u 18.15 sati.

Foto: futsal week

Iako Hrvatska ne sudjeluje na glavnom turniru, domaći će navijači ipak moći gledati našu reprezentaciju na djelu. Hrvatska će odigrati dvije međunarodne prijateljske utakmice u Sportskoj dvorani Novigrad. Prvi suparnik bit će Kina u četvrtak, 15. listopada, od 19 sati, a dva dana poslije, u istom terminu, Hrvatska će igrati protiv Švicarske.

„Futsal Week organizacija ponovno dovodi reprezentacije iz različitih dijelova svijeta u Poreč i Istru, a posebno nam je drago što smo u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom dio njihovog tjedna priprema u kojem će hrvatska reprezentacija odigrati dvije međunarodne utakmice. Cilj Futsal Weeka je upravo to – stvarati kvalitetne međunarodne utakmice i povezivati reprezentacije kroz profesionalno organizirane događaje u Hrvatskoj”, izjavio je Mićo Martić, suosnivač Futsal Weeka.

Reprezentacije su smještene u Valamarovu hotelu u Poreču, a utakmice će se igrati u Vrsaru i Novigradu. Organizacija ovakvih događaja još je jedan primjer povezivanja sporta i turizma te međunarodne promocije Istre.

Utakmice October Cupa moći će se pratiti uživo na Facebook stranici Futsal Weeka, dok će prijateljske susrete hrvatske reprezentacije prenositi MAXSport.

Raspored:

Utorak, 13. listopada, u 19 sati igraju Švicarska i Kina. U srijedu, 14. listopada, od 19 sati sastaju se Maroko U21 i Grenland.

U četvrtak, 15. listopada, na rasporedu su dvije utakmice: Francuska U23 i Švicarska igraju od 16 sati, a San Marino i Maroko U21 od 18.15 sati.

Petak donosi dvoboje Kine i Francuske U23 u 16 sati te Grenlanda i San Marina u 18.15 sati.

Završni dan turnira je nedjelja, 18. listopada. Utakmica za peto mjesto počinje u 11 sati, susret za treće mjesto na rasporedu je od 16 sati, a finale će se igrati u 18.15 sati.

Futsal Week međunarodni je futsal projekt koji već više od desetljeća okuplja reprezentacije i klubove iz cijelog svijeta. Prvo izdanje održano je 2013. godine u Zadru, a posljednjih godina turniri se organiziraju u Poreču i Labinu. Tijekom ove godine održano je sedam turnira – četiri muška, dva ženska i jedan za reprezentacije do 19 godina – dok je October Cup osmi turnir ovogodišnjeg programa.