Futsalaši Rijeke slavili protiv Olmissuma u preokretu u prvoj finalnoj utakmici prvenstva

Futsalaši Rijeke slavili su u prvoj finalnoj utakmici prvenstva Hrvatske protiv Olmissuma 3-1. Finale se igra na tri dobivene utakmice. Rijeka je trenutačno prva na tablici sa 36 bodova, a momčad iz Omiša je na trećem mjestu sa dva boda manje.

U punoj dvorani Mladost na Trsatu gosti iz Omiša došli su prvi do vodstva kada je u 4. minuti zabio Toni Kirevski. Teo Turk izjednačio je u 13. minuti. U drugom djelu kao junak se pokazao Rafinha koji je dva puta tresao mrežu gostiju. Najprije zabio za 2-1 u 30. minuti, a onda i za konačnih 3-1 pred sam kraj utakmice u 39. minuti. Sve golove možete pogledati OVDJE.

Gosti su mogli izjednačiti u 38. minuti kada je neprecizan iz deseterca bio Romeo Sušac. Druga utakmica na rasporedu je već u nedjelju, ponovno u Rijeci, nakon čega se serija seli u Omiš.

Podsjetimo, futsalaši Rijeke u ožujku su osvojili Kup Hrvatske po prvi puta u klupskoj povijesti. Riječani su preokrenuli rezultat iz prve finalne utakmice protiv Futsal Dinama (4-1) i na rasprodanom Trsatu slavili 7-1.