Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Futsalaši Rijeke slavili protiv Olmissuma u preokretu u prvoj finalnoj utakmici prvenstva

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Futsalaši Rijeke slavili protiv Olmissuma u preokretu u prvoj finalnoj utakmici prvenstva
3
Rijeka: Rijeka i Olmissum u prvoj utakmici finale Hrvatske malonogometne lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka deklasirala Olmissum 3-1 u prvoj finalnoj utakmici! Rafinha dvaput zabio za pobjedu. Druga utakmica na rasporedu je već u nedjelju

Admiral

Futsalaši Rijeke slavili su u prvoj finalnoj utakmici prvenstva Hrvatske protiv Olmissuma 3-1. Finale se igra na tri dobivene utakmice. Rijeka je trenutačno prva na tablici sa 36 bodova, a momčad iz Omiša je na trećem mjestu sa dva boda manje. 

U punoj dvorani Mladost na Trsatu gosti iz Omiša došli su prvi do vodstva kada je u 4. minuti zabio Toni Kirevski. Teo Turk izjednačio je u 13. minuti. U drugom djelu kao junak se pokazao Rafinha koji je dva puta tresao mrežu gostiju. Najprije zabio za 2-1 u 30. minuti, a onda i za konačnih 3-1 pred sam kraj utakmice u 39. minuti. Sve golove možete pogledati OVDJE.

Rijeka: Rijeka i Olmissum u prvoj utakmici finale Hrvatske malonogometne lige
Rijeka: Rijeka i Olmissum u prvoj utakmici finale Hrvatske malonogometne lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Gosti su mogli izjednačiti u 38. minuti kada je neprecizan iz deseterca bio Romeo Sušac. Druga utakmica na rasporedu je već u nedjelju, ponovno u Rijeci, nakon čega se serija seli u Omiš.

Podsjetimo, futsalaši Rijeke u ožujku su osvojili Kup Hrvatske po prvi puta u klupskoj povijesti. Riječani su preokrenuli rezultat iz prve finalne utakmice protiv Futsal Dinama (4-1) i na rasprodanom Trsatu slavili 7-1.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'
NAPALI SU JE

FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'

Rebekah Vardy supruga je poznatog engleskog nogometaša Jamieja, a pažnju javnosti nerijetko skrene na sebe. Izgubila je sudsku parnicu protiv supruge Waynea Rooneya, a u studenom 2023. slikala se potpuno gola na terasi hotela u Las Vegasu
Vatrena Nizozemka parira Jutti na utrkama, ali i u tangicama
FOTO: ŽESTOKE SUPARNICE

Vatrena Nizozemka parira Jutti na utrkama, ali i u tangicama

Ledena kraljica sprinta, Femke Kok, ruši granice brzog klizanja! Ova 25-godišnja Nizozemka iz Frieslanda dominira na 500 metara, srušila je svjetski rekord i postala trostruka svjetska prvakinja. Rivalstvo s Juttom Leerdam gura ih do vrha, a njezina priča o tremi i prizemljenosti inspirira. Tko je ova senzacija brzog klizanja?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026