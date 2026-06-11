GALERIJA Nezaboravne izjave nogometnih legendi: 'Ma koji Batistuta, je*o te Batistuta'

Nogomet je za njih bio više od života. Na terenu su bili virtuozi, a izvan njega ikone kojima su se divili milijuni. Svaki je imao svoje viđenje igre, a osim po loptačkim vještinama pamtit ćemo ih i po legendarnim izjavama.
'Možeš šutirati samo jednom nogom odjednom. Inače ćeš pasti na guzicu.' - Ferenc Puskás
'Možeš šutirati samo jednom nogom odjednom. Inače ćeš pasti na guzicu.' - Ferenc Puskás |
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'Možeš šutirati samo jednom nogom odjednom. Inače ćeš pasti na guzicu.' - Ferenc Puskás
'Lopta je poput žene. Moraš joj se udvarati, biti nježan prema njoj. Ako budeš takav, uvijek će ti se vraćati. Uvijek će željeti biti blizu.' - Garrincha
'Igrati nogomet je jako jednostavno. Ali igrati jednostavni nogomet je najteža stvar koja postoji' - Johan Cruijff
'Čim napadač počne misliti na rekord, gotov je.' - Just Fontaine
"Neka Bog blagoslovi onoga tko je izmislio nogomet. Mislim da su to bili Englezi. I kakva je to fantastična ideja bila." - Paolo Rossi
'Neki mi ljudi govore da smo mi profesionalni nogometaši robovi nogometa. Pa, ako je to ropstvo, dajte mi doživotnu kaznu.' - Sir Bobby Charlton
'Čak i ako je bila ruka, bila je to Božja ruka.' - Diego Armando Maradona
'Postoji samo jedna mogućnost: pobjeda, neriješeno ili poraz!' - Franz Beckenbauer
'Penal je kukavički način da se zabije gol.' - Edson Arantes do Nascimento - Pele
'Ulica je najbolji put da postaneš dobar nogometaš.' - Michele Platini
'Nogomet je univerzalni jezik' - Eusébio da Silva Ferreira
'Ni Zvone ni ja ne bismo dali Šukera za deset Batistuta, j*** te Batistuta' - Miroslav Ćiro Blažević
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