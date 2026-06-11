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TAKO JE GOVORIO...

GALERIJA Nezaboravne izjave nogometnih legendi: 'Ma koji Batistuta, je*o te Batistuta'

Nogomet je za njih bio više od života. Na terenu su bili virtuozi, a izvan njega ikone kojima su se divili milijuni. Svaki je imao svoje viđenje igre, a osim po loptačkim vještinama pamtit ćemo ih i po legendarnim izjavama.
Real Madrid against Feyenoord 0-5, Puskas in dressing room Date: September 23, 1965 Keywords: changing rooms, sports, football Personal name: Puskas, Ferenc Institution name: Feyenoord, Real Madrid
'Možeš šutirati samo jednom nogom odjednom. Inače ćeš pasti na guzicu.' - Ferenc Puskás
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'Možeš šutirati samo jednom nogom odjednom. Inače ćeš pasti na guzicu.' - Ferenc Puskás | Foto:
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