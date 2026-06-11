TAKO JE GOVORIO... GALERIJA Nezaboravne izjave nogometnih legendi: 'Ma koji Batistuta, je*o te Batistuta'

Nogomet je za njih bio više od života. Na terenu su bili virtuozi, a izvan njega ikone kojima su se divili milijuni. Svaki je imao svoje viđenje igre, a osim po loptačkim vještinama pamtit ćemo ih i po legendarnim izjavama.