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KAŽE DA JE NEZAUSTAVLJIV

Ganski vrač 'Vrag srijede' baca uroke na protivnike na SP-u! Tvrdi da je ozlijedio Ronalda...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Ganski vrač 'Vrag srijede' baca uroke na protivnike na SP-u! Tvrdi da je ozlijedio Ronalda...
Foto: ISSEI KATO/REUTERS, Twitter, Canva

Tvrdi kako ne postoji doktor koji može pomoći igračima od njegovih moći, jer se doktori bave fizičkim, a on duhovnim.

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Ganski vještac Nana Kwaku Bonsam, koji tvrdi da je svojom magijom uzrokovao ozljedu Cristiana Ronalda 2014. godine, 'naciljao' je sljedeću metu. Kaže kako planira iskoristiti moći koje sam on ima kako bi zaustavio Harryja Kanea...

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Fans of the Cape Verde national soccer team celebrate as they watch a World Cup group stage match against Uruguay in Praia Fans of the Cape Verde national soccer team celebrate as they watch a World Cup group stage match against Uruguay in Praia Fans of the Cape Verde national soccer team celebrate as they watch a World Cup group stage match against Uruguay in Praia
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Foto: Danilson Sequeira/REUTERS

Gana iduću utakmicu igra iduću utakmicu protiv Engleske, Englezi su izraziti favoriti, ali Nana ima plan...

- Radim na Kaneu. Pokazao sam u prošlosti za što sam sposoban tako da znam što moram napraviti da ga zaustavim. Jako sam poznat po svojim predviđanjima - kaže Nana, piše Daily Star.

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Dodaje kako ne planira ozbiljnu ozljedu Kanea, tek toliku da pomogne Gani...

Kaže kako je on bio odgovoran za ozljedu Cristiana Ronalda 2014. godine, zbog koje je Portugalac umalo propustio Svjetsko prvenstvo, pisao je o Nani, kojeg zovu "Vrag srijede", Guardian..

Tvrdi kako ne postoji doktor koji može pomoći igračima od njegovih moći, jer se doktori bave fizičkim, a on duhovnim.

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Vrač tvrdi da će napraviti sve kako bi pomogao reprezentaciji Gane. Pa će nakon Kanea, pišu po društvenim mrežama, svoju energiju usmjeriti na hrvatsku nogometnu reprezentaciju...

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