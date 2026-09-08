Garcia: Dosta smo se patili... Igrač Vardarca: I oni su od krvi i mesa, jako dobro smo parirali...

Hajduk je u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa pobijedio Vardarac 2-0, ali puno teže nego što je to bilo za očekivati. Odličan otpor pružila je momčad niželigaša te imala nekoliko prilika za šokirati Splićane, no na kraju nije uspjela probiti Stipicu na golu Hajduka. Nakon utakmice novinarima su se obratili trener Vardarca, Marko Dinjar, igrač Moises Luiz Correa te trener Hajduka, Gonzalo Garcia.

POGLEDAJTE GALERIJU S UTAKMICE:

- Reći ću vam iskreno. Prije pet godina igrali smo drugu županijsku ligu, a danas smo na ovom prekrasnom stadionu dočekali Hajduk. Pokazali smo da smo itekako težak zalogaj za protivnika. Čestitam momcima, ostavili su sve na terenu. Što se tiče igrača, prvo hvala ljudima gdje moji dečki rade, unaprijed smo dogovorili da ih puste s posla. Nismo se specijalno pripremali za ovu utakmicu jer je nama bitnije naše prvenstvo. Većina tih igrača prošlo je našu najbolju školu nogometa u Osijeku i to se danas vidjelo na terenu - rekao je Dinjar.

Luiz Correa je komentirao utakmicu i otkrio čiji je dres tražio na kraju utakmice

- Možemo biti zadovoljni, očekivali smo bolje, sanjali smo prolaz. Pružili smo im vrlo tešku utakmicu, dobro smo im parirali. Hvala i našim navijačima, sretni smo što ih je došlo toliko i nadam se da će nas nastaviti bodriti. Razlika u intenzitetu? Pa kada igrate s ovakvom momčadi puno je jači intenzitet. Puno su igrači spremniji i kvalitetniji, ali ako se da sve od sebe, može se parirati. Nisu oni avioni, to su ljudi od krvi i mesa. Šteta što nismo uspjeli, ali bili smo blizu - rekao je pa dodao:

- Dalissonov dres? Jesam, uspio sam ga dobiti, tražio sam ga i prije utakmice. Jako dobar čovjek, navijat ću za njega. Posao? radio sam danas, gazda bi mi dao slobodno jer imam najboljeg gazdu na svijetu, ali navikao sam raditi. Znalo mi se dogoditi da ne radim prije utakmice, ali onda postanem lijen na utakmici. Najbolje je ovako kada radim ujutro, a onda na utakmicu i budan sam.

Garcia je bio zadovoljan rezultatom, ali ne toliko igrom.

- Zadovoljan sam rezultatom, ali moram reći da smo patili. To je istina. Poveli smo, mislili smo da imamo kontrolu, ali onda smo pali. Nismo bili u ritmu, oni su bili hrabri i pred kraj utakmice su imali prilike za izjednačenje. Stipica je imao jednu-dvije dobre obrane. Pobijedili smo, ali nezgodna utakmica. Čestitke Vardarcu, stadion je prekrasan. Čist je, lijepo organiziran. Brinu jako o protivniku i to je sjajno za vidjeti - rekao je trener Hajduka.