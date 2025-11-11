Obavijesti

LIJEPA GESTA

Garcia ipak nešto skromniji od Gattusa. Igrače je iznenadio i nagradio ih za odlične igre...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hajduk je stanku za reprezentacije dočekao s osam utakmica bez poraza te na prvom mjestu HNL-a. Trener Garcia je odlučio nagraditi igrače te im je dao tri slobodna dana za vikend

Na pauzu za reprezentacije najsretniji ide Hajduk. Niz od osam utakmica bez poraza, od čega čak sedam pobjeda, nakon poraza od Dinama mame osmijeh na lice Gonzalu Garciji i "biloj" vojsci. Hajduk je pronašao formu, ubojit je u napadu, prima malo golova te mu je to donijelo prvo mjesto na ljestvici s četiri boda iznad najvećeg rivala iz Zagreba. Garcia je odlučio nagraditi svoje igrače zbog odličnog niza utakmica te će igrači lijepo odmarati na ovoj stanci od HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hajduk - Osijek 02:08
Hajduk - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Nakon bitne pobjede protiv Osijeka, hajdukovci su u nedjelju odradili rehabilitacijski trening te u ponedjeljak odmarali. Hajduk će trenirati još u utorak, srijedu i četvrtak, a onda je trener prve momčadi prvenstva svojim igračima dao tri dana slobodno pa tako neće biti treninga za vikend. Zaslužili su igrači odmor nakon zahtjevnog perioda kojeg su odradili jako dobro, a stanka će biti dobra i za neke juniore, koji će se pridružiti prvoj momčadi kako bi popunili rupe nastale odlaskom igrača u reprezentaciju.

Garciji je na raspolaganju 14 igrača prve momčadi, na čelu s povratnikom Markom Livajom, a tu su još i Ivan Lučić, Edgar Gonzalez, Dario Melnjak, Zvonimir Šarlija, Fran Karačić, Hugo Guillamon, Anthony Kalik, Filip Krovinović, Marko Capan, Roko Brajković, Ante Rebić, Michele Šego te Iker Almena. Na popisu ozlijeđenih su Ismael Diallo te Marino Skelin.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kad dobro odmore, kreće završni nalet do kraja polu sezone. Treninzima se vraćaju u ponedjeljak, a prva utakmica nakon reprezentacija je derbi s aktualnim prvakom na Rujevici. Rijeka nije u bajnoj formi, ali derbi je derbi te Hajduk mora biti na najvišoj razini ako želi u Split donijeti tri boda. Do zimske stanke će Hajduk, osim Rijeke, igrati u gostima protiv Dinama i Lokomotive te na Poljudu protiv Varaždina i Vukovara.

