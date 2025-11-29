Hajduk je na Poljudu odigrao 1-1 protiv Varaždina. U utakmici iskupljenja za ono što se događalo tjedan dana ranije na Rujevici momčad koju je Gonzalo Garcia poslao na teren nije se uspjela iskupiti.
Garcia je postavi iz Rijeke dao priliku za iskupljenje. Igrači mu nisu opravdali povjerenje
Garcia je postavi iz Rijeke dao priliku za iskupljenje, ali oni priliku nisu iskoristili, odigrali su tek 1-1 s Varaždinom koji se postavio na način koji Hajduku najmanje odgovara. Očekivali smo rastrčaniji Hajduk, agresivniji na svakoj lopti, što je bila i najveća zamjerka u u odnosu na mlaki i beskrvni nastup na Rujevici, kada su na poluvremenu gubili 0-3 a napravili jedan – jedini prekršaj. Ali suprotno očekivanjima ni protiv Varaždina nije bilo puno bolje, momčad se doduše trudila, bilo je i nešto više agresije i trke, ali strah od pogreške i novog kiksa očito je bio prevelik i utjecao je na ono što su pokazivali n a terenu.
