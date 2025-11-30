Očekivali smo otvoreniji, rastrčaniji i agresivniji Hajduk, pogotovo što je trener Garcia na teren poslao postavu koja je visoko poražena u Rijeci. Ali njegovi su igrači na početku susreta bili u strahu...
Garcia je zadovoljan igrom, ali ne i rezultatom. Dojam je da je Hajduk bio u strahu od kiksa...
Nakon utakmice s Varaždinom, u kojem je njegova momčad odigrala samo 1-1, Gonzalo Garcia kazao je kako nije zadovoljan rezultatom, ali igrom je. Isto je ponovio i trener gostiju Nikola Šafarić, pa ispada da smo na Poljudu gledali nogometnu ljepoticu, a u stvari je to bila obostrano taktičko nadmudrivanje s dosta neforsiranih pogrešaka. Dojam je da bi na koncu i jedni i drugi trebali biti zadovoljni podjelom bodova, jer su gosti bili bolji u prvom a Hajduk u drugom poluvremenu, ali treneri kao treneri, svaki ima svoje viđenje i argumente.
