Obavijesti

Sport

Komentari 4
PREVIŠE UPITNIKA PLUS+

Garcia je zadovoljan igrom, ali ne i rezultatom. Dojam je da je Hajduk bio u strahu od kiksa...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Garcia je zadovoljan igrom, ali ne i rezultatom. Dojam je da je Hajduk bio u strahu od kiksa...
Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Očekivali smo otvoreniji, rastrčaniji i agresivniji Hajduk, pogotovo što je trener Garcia na teren poslao postavu koja je visoko poražena u Rijeci. Ali njegovi su igrači na početku susreta bili u strahu...

Nakon utakmice s Varaždinom, u kojem je njegova momčad odigrala samo 1-1, Gonzalo Garcia kazao je kako nije zadovoljan rezultatom, ali igrom je. Isto je ponovio i trener gostiju Nikola Šafarić, pa ispada da smo na Poljudu gledali nogometnu ljepoticu, a u stvari je to bila obostrano taktičko nadmudrivanje s dosta neforsiranih pogrešaka. Dojam je da bi na koncu i jedni i drugi trebali biti zadovoljni podjelom bodova, jer su gosti bili bolji u prvom a Hajduk u drugom poluvremenu, ali treneri kao treneri, svaki ima svoje viđenje i argumente.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'
JEDNOME NUDI I UDAJU

FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'

Šveđanka Elsa Thora je model i velika zaljubljenica u nogomet. Često je na nogometnim stadionima, najdraži igrač joj je Jude Bellingham, a pred sebe je postavila neobičan izazov
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Svestrana Fatima skače u dalj za medalju i spašava živote
NAJGLAMUROZNIJA ŽENA GODINE

FOTO Svestrana Fatima skače u dalj za medalju i spašava živote

Fatima Diame (29) španjolska je olimpijka i medicinska sestra koja je zasjala na nagradama za najglamurozniju ženu godine. Njezini nastupi na OI u Parizu izazvali su veliku pažnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025