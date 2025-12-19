Garcia: Kad sam potpisivao ugovor s Hajdukom, cilj nije bio osvojiti naslov prvaka...

Tko će se okititi neslužbenom titulom jesenskog prvaka HNL-a, doznat ćemo ovog vikenda. Hajduk će u nedjelju (15 sati) u 18. kolu, uoči zimske stanke, na Poljudu ugostiti devetoplasirani Vukovar. Splićani u posljednju ovogodišnju utakmicu ulaze s bodom zaostatka za Dinamom koji u subotu od 17.45 igra protiv Lokomotive. Stvar je jednostavna, ako 'modri' slave, novu godinu će dočekati na prvom mjestu. Ako kiksaju, Splićani će u nedjelju čekati priliku da ih detroniziraju.

Pokretanje videa... 01:07 Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell

Momčad Gonzala Garcije bila je u mini-krizi u završnici polusezone, nije znala za pobjedu tri utakmice u nizu, ali u prošlom kolu sjelo je sve na svoje mjesto. Bijeli su na Maksimiru pobijedili uvijek neugodnu Lokomotivu (3-1) i vratili se na pobjednički kolosijek. Momčad je djelovala razigrano i energično, što ulijeva navijačima razlog za optimizam, no i dalje na Poljudu vlada veliko pitanje oko statusa Marka Livaje koji je na Maksimiru dobio tek desetak minuta.

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

S Livajom ili bez, Splićane teška neugodni Vukovar, koji ih je u posljednjem međusobnom susretu itekako namučio, čak je bio bolji i opasniji, no pitanje pobjednika riješio je Rokas Pukštas. Njega sada nema, tko će ovaj put biti hajdučki heroj?

Utakmicu je u poljudskim odajama najavio Gonzalo Garcia.

Kakvo je stanje s Hodakom i možete li prokomentirati Bambu? Nitko nije očekivao da će igrati protiv Lokomotive...

- Hodak je imao gripu i nije trenirao proteklih dana, tako da ćemo vidjeti. Što se tiče Bambe, trenirao je dobro posljednje vrijeme i mislim da je bilo dobro da mu dam priliku da igra. Igrači koji dobro rade, dobit će priliku igrati.

Sigur je igrao na desnom beku umjesto Karačića, što to znači za Karačića?

- To znači da želimo igrati na određeni način. Ako želimo ofenzivnijeg beka, onda idemo u smjeru Karačića. Ako želimo drugačiji profil, onda idemo u smjeru Sigura i Hodaka. Ako želimo imati beka koji je ofenzivno agresivan i ide do kraja, Karačić ima veće šanse igrati, a ako tražimo nešto drugo, onda su mu šanse manje. Nema ništa više od toga.

Split: Gonzalo Garcia održao konferenciju za medije uoči derbija protiv Dinama | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Neki već unaprijed upisuju tri boda, ali Vukovar je opasan...

- Mislim da nitko ne može unaprijed upisati tri boda. Vidimo da su klubovi u HNL-u jako blizu i svako može pobijediti svakoga. Vukovar želi pritiskati, igrati nogomet, imaju dobrog trenera koji to traži od njih. Imaju dobre pojedince, dobri su na drugim loptama i očekujem tešku utakmicu, ali ako mi budemo na razini, naša pobjeda ne bi trebala doći u pitanje.

U posljednje vrijeme velika je tema infrastruktura. Koliko ste vi zadovoljni s tim segmentom?

- Da... To je problem, ne mogu reći drugačije. Teren na kojem treniramo trebao bi biti bolji i trebao bi nam još jedan teren. Klub veličine i ambicije Hajduka trebao bi imati bolje uvjete, to je istina. Ako želimo igrati Europu, infrastruktura bi trebala biti bolja. Znam da se nešto radi na tom polju i nadam se da će se to uskoro riješiti, jer to je nešto što ostaje klubu dugoročno. Ako dođe novi predsjednik, trener u klub, infrastruktura neće nigdje otići, već će ostati tu. Nadam se da u upravi razmišljaju o tome i pokušavaju to popraviti.

Igračima ste dali više odmora nakon zadnje utakmice...

- Imali smo četiri treninga prije utakmice, dali smo im jedan dan više odmora na početku tjedna i momci su nakon toga odlično radili. Pripremili smo se najbolje moguće da dođemo do rezultata do kojeg želimo i nadam se da ćemo uspjeti.

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Vukovar je sad mentalno drugačija ekipa od one koja je prošle sezone igrala drugu ligu. Što će biti najvažnije za pobjedu?

- Najvažnije je da imamo isti mentalitet i pristup u svakoj utakmici. Vukovar je prošle sezone bio najjača momčad u drugoj ligi, sada su im se okolnosti promijenile i nalaze se u situaciji u kojoj ima jačih od njih. Trebaju se prilagoditi na to i za to im treba vremena. Jedina stvar koja je ispravna s naše strane, Nikada ne moramo pobijediti. Moramo samo morati željeti pobijediti. Ne smijemo dopustiti da protivnik želi tri boda više od nas. Možda nekada lopta neće htjeti u gol, možda će nekada protivnik biti bolji, ali ono što moramo osigurati jest to da budemo 100 posto u utakmici.

Trebaju li Hajduku nova pojačanja da bi bio prvak?

- Gledajte, znam da ovo nije baš zgodno reći s obzirom na to da sam trener Hajduka, ali kada sam potpisivao ugovor, cilj nije bio osvojiti naslov nego uspostaviti filozofiju, osigurati napredak u igri i napredak u Europi. To je ono o čemu sam pričao s predsjednikom i tadašnjim sportskim direktorom Vitalijem. Ne mogu se fokusirati na ono što će se dogoditi za 10 mjeseci, nego na ono što nam dolazi odmah sutra. Trebamo biti realistični kako možemo pojačati ekipu i. Naš cilj je pokušati pobijediti svaku utakmicu koju igramo. I poboljšati se. Možda trebamo pojačanja, možda ne, trebamo svi skupa sjesti i dogovoriti se oko toga.