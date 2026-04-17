Garcia lovi rekord na klupi Hajduka. S ovim sastavom 'bili' će tražiti petu pobjedu u nizu
Splićani protiv Slaven Belupa neće moći računati na Niku Sigura, Luku Hodaka i Michelea Šegu, a Iker Almena mogao bi zaigrati nakon gotovo tri mjeseca
Konačno su se posložile kockice na Poljudu nakon turbulentnog razdoblja. Hajduk je predstavio novog sportskog direktora Roberta Grafa pred kojim je gomila posla, a momčad, koja je u sjajnoj formi, danas gostuje kod Slaven Belupa (17.45 sati) u 30. kolu HNL-a.
