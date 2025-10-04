Obavijesti

Sport

Komentari 5
HAJDUK U SLAVONIJI PLUS+

Garcia mijenja formaciju: Evo kako planira napasti Vukovar

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Garcia mijenja formaciju: Evo kako planira napasti Vukovar
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Bez obzira na izostanke, impostaciju, kadar koji dobije priliku..., Hajduk suparnike poput Vukovara mora pobjeđivati. Sve ostalo bi narušilo povjerenje navijača u Garcijinu momčad, i njega samoga...

Hajduka danas očekuje prvo od četiri uzastopna gostovanja, a među ta četiri su i tri najudaljenija. Danas Vukovar, odnosno Vinkovci, potom Pula te nakon Velike Gorice za kraj još i Koprivnica. Raspored je nezgodan, ali uvjetovan je time što je zbog zamjene travnjaka na stadionu Gorice Hajduk prva tri kola igrao na Poljudu. Sada će kroz cijeli listopad gostovati, sve do 8. studenoga kada na Poljudu očekuju derbi s Osijekom. S obzirom na novo oštećenje krovišta Poljuda nije to ni tako loša vijest, valjda će u ovih mjesec dana nadležne službe grada poduzeti sve potrebne korake i napokon otkloniti sve otkrhnute komade leksan ploča, kako ne bi prijetile gledateljima i igračima na terenu.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
FOTO Zlatane, gdje ih držiš? Ibra se za rođendan počastio novim Ferrarijem: 'Nikad ih ne perem'
'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih držiš? Ibra se za rođendan počastio novim Ferrarijem: 'Nikad ih ne perem'

Zlatan Ibrahimović u petak je proslavio 44. rođendan, a za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
Tajna Modrićeve dugovječnosti: 'Prije utakmica jede poseban obrok. Ovo je njegov jelovnik'
PAZI NA SVAKI SEGMENT

Tajna Modrićeve dugovječnosti: 'Prije utakmica jede poseban obrok. Ovo je njegov jelovnik'

Trenira s maskama za hipoksiju • U rijetkim prilikama ‘zgriješi’ pa pojede samo komadić palačinke s namazom • Ima čudesnu genetiku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025