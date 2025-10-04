Garcia mijenja formaciju: Evo kako planira napasti Vukovar

Hajduka danas očekuje prvo od četiri uzastopna gostovanja, a među ta četiri su i tri najudaljenija. Danas Vukovar, odnosno Vinkovci, potom Pula te nakon Velike Gorice za kraj još i Koprivnica. Raspored je nezgodan, ali uvjetovan je time što je zbog zamjene travnjaka na stadionu Gorice Hajduk prva tri kola igrao na Poljudu. Sada će kroz cijeli listopad gostovati, sve do 8. studenoga kada na Poljudu očekuju derbi s Osijekom. S obzirom na novo oštećenje krovišta Poljuda nije to ni tako loša vijest, valjda će u ovih mjesec dana nadležne službe grada poduzeti sve potrebne korake i napokon otkloniti sve otkrhnute komade leksan ploča, kako ne bi prijetile gledateljima i igračima na terenu.

