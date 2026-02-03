Obavijesti

LOŠ START U PROLJEĆE

Garcia mora nekako sam sebi pomoći jer mu Hajduk neće...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min

Split: Konferencija za medije uoči utakmice Varaždin - Hajduk | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Situacija u kojoj se prva momčad Hajduka trenutno nalazi je kompleksna i traži slogu i dogovor, a ne inat i soliranje. Čim prije to svi skupa shvate i počnu se tako i ponašati, bit će bolje za klub

Za odrađeni posao u prvom dijelu sezone trener Hajduka Gonzalo Garcia zaslužio je vrlo dobru ocjenu, ali za početak drugog dijela - slabu. No pitanje je koliko je on sam za to kriv.

