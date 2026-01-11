Obavijesti

Garcia na pogon 'hajdučke dice'. Obrana je dobila neočekivano pojačanje u jednom povratniku

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Za Edgarom Gonzalezom u Hajduku nitko neće plakati. Španjolac je bio nesiguran i trom, a njegov odlazak otvorio je mjesto za povratnika Skelina koji pred sobom ima svijetlu budućnost

Hajduk je pripreme otvorio pobjedom na gostovanju kod Croatije iz Zmijavaca 2-1. Bio je to prvi ispit za Gonzala Garciju i igrače u ovoj godini. Urugvajac ih je okupio 5. siječnja, a nakon šest dana, dok su noge još itekako teške, uspjeli su svladati otpor žilavih drugoligaša.

