Za Edgarom Gonzalezom u Hajduku nitko neće plakati. Španjolac je bio nesiguran i trom, a njegov odlazak otvorio je mjesto za povratnika Skelina koji pred sobom ima svijetlu budućnost
Garcia na pogon 'hajdučke dice'. Obrana je dobila neočekivano pojačanje u jednom povratniku
Hajduk je pripreme otvorio pobjedom na gostovanju kod Croatije iz Zmijavaca 2-1. Bio je to prvi ispit za Gonzala Garciju i igrače u ovoj godini. Urugvajac ih je okupio 5. siječnja, a nakon šest dana, dok su noge još itekako teške, uspjeli su svladati otpor žilavih drugoligaša.
