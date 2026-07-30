Garcia nakon debakla: Primili smo gol na nemogući način. Bili smo do 91. minute u igri...

Nogometaši Hajduka doživjeli su debakl na Cipru gdje su u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europa lige izgubili od Pafosa 4-0. Splićani su na Cipar stigli s prednošću od 2-0, ali na kraju su potonuli i izgubili s ukupnih 4-2. Rezultat na semaforu nakon 90 minuta igre bio je 2-2 pa su slijedili produžeci u kojima je domaća momčad zabila još dva gola. Splićani su tako ušli u Konferencijsku ligu gdje im je sljedeći protivnik litavski Žalgiris.

Ishodom utakmice na Cipru nije bio zadovoljan trener splitske momčadi Gonzalo Garcia koji je komentirao rezultat.

- Nismo ovo htjeli, htjeli smo im uzeti loptu, ali oni su bili agresivni i bolji od nas na drugim loptama. Pali smo, a usto smo mogli biti i puno bolji s loptom. Presudila je kvaliteta Pafosa. Nismo igrali dobro, ali opet smo primili gol na nemoguć način u zadnjem napadu. To je nogomet - pokušao je objasnit zašto su njegovi igrači potonuli.

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Acapandie je igrao bolnog gležnja i zato nije bio svoj. A nemamo trenutačno igrača Brajkovićevih karakteristika. Nismo bili dobri ni agresivni, to je cijela priča - dodao je.

Na pitanje kako to da Hajduk uvijek ima manje koncentracije na važnim utakmicama, odgovorio je:

- Nije do fokusa i koncentracije, nego je do drugih stvari. Znali smo da igramo protiv sjajne momčadi. U prvoj utakmici smo minimalizirali njihovu kvalitetu, ali danas nismo. Mogli smo igrati kao i na Poljudu, ali nismo.

Naglasio je da je sada teško, ali nema razloga za paniku.

- Bili smo u idućoj rundi do 91. minute. Nije bila najbolja utakmica, ali smo bili u igri do kraja. Generalno, bili smo dobri u ove dvije utakmice. Teško je, vidjeli smo da imaju dobre igrače, ali moramo se popraviti i ne paničariti - zaključio je Garcia.