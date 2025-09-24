Garcia: Nisam imao osjećaj da smo skroz opušteni. Rebić? Obično zabija iz takvih situacija

Hajduk je na gostovanju kod Koprivnice slavio 4-1, pa iako su imali igrača više tijekom gotovo cijele utakmice, do pobjede su stigli u kasnoj fazi utakmice, golovima u zadnjih desetak minuta i u sudačkoj nadoknadi vremena. Trener Hajduka Gonzalo Garcia kazao je kako je utakmica u u Koriivnici bila teška za njegovu momčad.

Pokretanje videa... 01:08 Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Igrali smo protiv momčadi koja je igrala dobro, svidjelo mi se kako su nas pritisnuli i igrali dok je bilo 11 na 11, ali i s deset igrača su dobro izgledali. Počeli smo dobro, uspjeli smo zabiti I prvi gol, s crvenim kartonom je to bila drugačija utakmica, ali nikad nisam imao osjećaj da smo 100% opušteni. Oni su imali dobrih kombinacija, nepotrebno smo upali u neke situacije i primili gol, ali dobro je što smo nakon primljenog gola ostali mirni i na koncu zabili golove i slavili - kazao je Garcia koji je dao priliku igračima koji su stigli nešto kasnije i još uvijek nisu dohvatili punu formu. Guillamon je asistirao, Almena zabio, Rebić je bio blizu...

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Uvijek je dobro zabiti gol, igrač se trudi, ali kad zabije onda je to za njega i momčad jako dobro. Igrači koji su stigli kasnije trebaju vremena, najprije fizički, a sada trebaju utakmice. Blizu su 100%, ali moraju igrati i steći samopouzdanje jer nisu igrali dugo. Moramo biti mirni i strpljivi, moramo raditi i tražiti način da budemo bolji. Rebić se trudio, obično iz ovakvih situacija zabija, ali dobro je da se trudi i da želi - zaključio je Garcia.

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Iker Almena odigrao je dobru utakmicu, probijao je bok, stigao i zabiti...

- Sretan sam što sam zabio prvi gol za Hajduk., igrali smo dobro i prošli dalje, osvojiti Kup je uvijek teško, ali momčad je odigrala dobru utakmicu i pobijedila - kazao je Almena i dodao kako se u Splitu lijepo osjeća te kako mu je puno lakše zbog velikog broja Španjolaca u momčadi:

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Sretan sam što sam došao u Split, stadion i grad su sjajni, ljudi su uvijek uz Hajduk, to je važno za momčad. Drago mi je da imam suigrače Španjolce jer govore moj jezik, lakše mi se prilagoditi na novu sredinu. U subotu nas čeka nova utakmica, nadamo se pobjedi i novim bodovima, to je dobro za mentalitet momčadi.