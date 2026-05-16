Garcia: Nismo mi Brazil iz 60-tih da nam sve ide jednostavno...

Nogometaši Hajduka remizirali su na gostovanju kod Lokomotive (1-1) u 35. kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Splićani su ekspresno poveli u 4. minuti golom Ikera Almene, a onda je u 18. minuti izjednačio Vasilj. Potom je kapetan Hajduka Marko Livaja u 27. minuti za vodstvo 2-1, ali VAR je poništio gol zbog zaleđa, a onda je u 61. minuti promašio penal za pobjedu.

Trener splitske momčadi Gonzalo Garcia komentirao je utakmicu na maksimirskom stadionu.

- Efikasnost nije bila dobra, ni naša ni Lokomotive. Kreiralo se puno šansi, ali postignuta su samo dva pogotka. Moramo popraviti realizaciju, nije mi drago kada zbog pogrešaka u napadu trčimo u obranu. Moramo biti pametniji - započeo je Garcia.

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Španjolac nije bio zadovoljan igrom Hajduka koju su pokazali u prvom poluvremenu te je u svlačionicu otišao ljutit.

- Na poluvremenu sam bio ljut jer smo nepotrebno riskirali i gubili pozicije u organizaciji. Lokomotiva ima brze napadače kojima samo otvarali prostor, jer smo stajali daleko od našeg gola i gubili lopte. Ponekad smo bili neodgovorni s loptom. Nismo radili ni prekršaje kada smo trebali. U redu, mlada smo momčad, imamo vrijeme za napredak. Naporno stvaramo, dođemo u zadnju trećinu i onda ne završimo tu akciju, ne znam što gledamo. Nismo mi Brazil iz 60-ih da nam sve ide jednostavno. Završimo akciju i onda nećemo protivniku ponuditi priliku na drugoj strani.

Osvrnuo se i na sljedeći susret protiv Vukovara koji je porazom od Varaždina (0-2) službeno ispao iz HNL-a.

- Napravit ću neke promjene, pružit ću veću priliku igračima poput Šege, ali uvijek idemo na pobjedu. Ne idemo samo igrati utakmicu, jer mi smo Hajduk. Zadnja utakmica sezone je pred našim navijačima na Poljudu je uvijek obaveza za pobjedu. Nadam se da će utakmica biti kao i ova protiv Lokomotive, sa puno prilika, ali i našom pobjedom za kraj sezone - rekao je.

Komentirao je i još jedan nastup mladog 18-godišnjeg Roka Gabrića.

- Gabrić je igrač kojeg se može trenirati, koji želi učiti. Ima potencijal i jasno je da bi mogao pružiti priliku u zadnjoj utakmici. Dobio je priliku protiv Lokomotive, jer nisam bio zadovoljan s nekim stvarima u prvom dijelu - rekao je i osvrnuo se na strijelca prvog gola Almenu:

- To što ima Almena nema nitko u ovoj momčadi, ali mlad je igrač i još ima prostora za napredak. Želio bih ga zadržati, jer ako ga izgubimo, neće biti jednostavno za nas što se pokazalo i tijekom ove sezone. Međutim, što će biti s njim u budućnosti nije pod mojom kontrolom - zaključio je Garcia.