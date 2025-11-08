Garcia: Nisu nam pucali po golu. Sopić: Hajduk će se boriti s Dinamom za naslov prvaka

Hajduk je pobijedio Osijek 2-0 u dvoboju 13. kola HNL-a na Poljudu, a trene gostiju Željko Sopić podijelio je svoje dojmove nakon utakmice.

Čeka vas težak posao?

- Znao sam kad sam dolazio koliko me posla čeka. Nije to jednostavno, imamo mladu momčad, moramo se svi zamisliti, ja prvi, pa igrači i svi u klubu. Ljudi, mi smo zadnji, ne treba maštati o davnim vremenima nego poogledati istini u oči. Mi smo zadnji i samo radom možemo krenuti porema gore. Da pričam o želji i volji nema smisla.

Hoćete li izvući ovo, ne opstati, nego doći i do Europe?

To su priče koje ja slušam i u klubu!? Zadnji smo, htjeli smo, radili smo, ali hrabrost nije dovoljna, treba zabiti gol. Ja sam siguran da ćemo mi okrenuti ovu priču, ali glavni protagonisti se moraju zapitati je li dosta istrčati i dati sve od sebe.

Dojam je da nemate kvalitetu?

Ja vjerujem samo u rad, igrači su ti koji donost odluke.

Može li Hajduk biti prvak?

Borit će se s Dinamom za prvaka...

Vratio se Matković?

Poljubio sam ga kad je ulazio u igru, osam i pol mjeseci pauze, nije lako. Treba ti, ne možeš ga staviti više od 15 minuta, čekam i gledam u semafor da ga stavim u igru. Ja ne bih nikad stavio zdravlje igrača ispred rezultata.

Šopov je ušao pa izašao?

- Gubili smo, htjeli smo nešto ofenzivnije, imamo igrača manje, nisam trener koji će igrati 4-4-1 i čekati. Pričat ću s njim, mislim da mu je sve jasno. Imao sam plan, morao sam igrati na duge lopte i na priključak...

Gonzalo Garcia imao je više razloga za zadovoljstvo.

Dugo ste čekali sa zamjenama?

- Imali smo kontrolu nad utakmicom, nisu nam šutirali po golu, nisam želio ništa mijenjati, očekivao sam da mi zabijemo drugi gol...

Probudili ste Pukštasa i Šegu?

- Rade dobro, posao koji rade u presingu i čuvanju lopte je vrhunski. Puki daje ekstra snagu, s loptom ili bez nje, Šego je uvijek na maksimumu, vrlo sam sretan s njima i sa ostalima.

Hoćete li navijati za svoju Istru sutra protiv Dinama?

- Svaki put me to pitate, gledam utakmice, ali važni je što mi radimo. Moramo gledati sebe, imamo još dosta posla. Ne znam možemo li biti prvaci, rano je, ali možemo biti kompetitivni to je sigurno. Želimo da se igrači osjećaju ugorno, i da mi dobro igramo, što će nam to donijeti, vidjet ćemo...

Standardizirali ste momčad?

- Marko je bio ozlijeđen, Bamba isto, Pajaziti... Svi se mijenjaju, ali kad vidite kakvi smo na lopti onda se i mi mijenjamo. Pokušavamo se adaptirati, razvijati igrače, pokušavamo stvoriti mentalitet i pobjeđivati.

Opet je dječji vrtić s iskusnim Ivušićem i Šarlijom sačuvao mrežu?

- Ne želim govoriti puno dobrih riječi o njima jer ih možda budem morao vaditi. Imamo i u drugim linijama Niku, Pukija, Ikera.., dosta mladih igrača radi dobar posao, trude se, treniraju. Šarlija im pomaže kao lider, osjećaju se posebno, discipliniralni su, tri naprijed i Pukli pritiskaju, postavljau se, zatvaraju suparnika, obrana je timski rad, ovaj stil nam izgleda odgovara.

Osijek?

- Osijek je u lošoj situaciji ali oni su dobra momčad koja zaslužuje barem šest bodova više nego što imaju. Startali su dobro, imali smo problema, ali čak i kad nije išlo mi smo gurali. Izlazili smo i kaznili smo ih. Mislim da nisu imali prilika, od početka sam osjećao da smo bili bolji.

Atmosfera?

- Na koncu priče ovaj stadion je uvijek pun ljudi koji su strastveni. Nije slučajno da smo dobri. Neka će se dogoditi neki loš moment, ali moramo nastaviti igrati. Kad nas publika gura, neće nikome biti lako protiv nas...

Hodak i Mlačić kao da imaju 100 utakmica u nogama?

- Slažem se, smatram kako su pametni, dobri, disciplinirani i žele slušati i učiti. Ali cijela momčad im olakšava posao. Danas je prvi put za Hodaka da igra u ovakvoj atmosferi na Poljudu ali svi su mu pomagali, davali su mu podršku. To je važno, da se svi borimo skupa i da naše kvalitete rastu.

Sljedeći suparnik je Rijeka na Rujevici?

- Čeka nas jako teška utakmica, Rijeka raste, imaju dosta kvalitete, dosta utakmica, ali sad je pauza u kojoj ćemo se i oni i mi pripremiti. Imamo dosta igrača koji odlaze na okupljanja reprezentacija. Neće biti puno vremena za pripreme, ali dat ćemo sve od sebe.

Sigur sad igra zadnjeg veznoga, što ne igra u reprezentaciji a i nije to igrao u Hajduku?

- On to može, možda nije tako visok, ali je snažan... Niko može igrati na obje pozicije, ako je dobar, dobar je. Ima dobar periferni vid, može to odirati, zadovoljan sam njegovim radom i napretkom.... - zaključio je trener Hajduka.