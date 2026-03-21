Garcia odjednom može bez Šege odnosno s Livajom. Rezultat je golgeterska rapsodija...
VUKOVAR - HAJDUK 0-6 Bilo je nekoliko efikasnih i razigranih partija Garcijinih igrača ove sezone, poput one u Puli (3-0), ali ova je nadmašila sve, i više od toga. Nevjerojatno, ali u istoj je sezoni Hajduk doživio najveći poraz u povijesti HNL-a - protiv Rijeke na Rujevici (0-5), odnosno i najveću pobjedu u gostima....
Na reprezentativnu stanku, tijekom koje će bez utakmice biti sve do gostovanja u Puli u utorak 7. travnja (nakon Uskrsnog ponedjeljka), Hajduk odlazi s - najuvjerljivijom pobjedom u klupskoj povijesti HNL-a (6-0). Splićani su treći put pobijedili Vukovar, zabili im pola tuceta, u ovoj prigodi u Gradskom vrtu u Osijeku. Na ovom travnjaku, koji djeluje nemjerljivo bolje od onoga u Vinkovcima (čak i bolje nego kad se ovdje igrao nogomet na tjednoj bazi) Hajduk nije igrao točno tri godine. Tad je, u ožujku 2023., u razmaku od deset dana izbacio Osijek iz Kupa pa pobijedio i u prvenstvenom dvoboju.