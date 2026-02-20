Garcia otkrio kakva je situacija s Livajom i dodao: 'Previše će te motiva ubiti. Sjetite se Brazila'

U nekim drugim vremenima trener Hajduka bi u svlačionicu prve momčadi samo zalijepio isječak iz novina s rezultatom utakmice Rijeka - Hajduk 5-0, i cijeli tjedan ne bi trebao progovoriti niti riječi, igrači bi bili napaljeni do krajnjih granica i na teren bi izašli s motivom da se iskupe za sramotu koju su nanijeli sami sebi, treneru, klubu i svim navijačima.

Pokretanje videa... 01:02 Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu' | Video: 24sata/pixsell

- Kod profesionalaca motivacija mora biti svaki dan, protiv Rijeke, Dinama ili četvrtoligaša. Svaka utakmica se mora igrati kao da ti je zadnja u životu. Razumijem što govore i kako razmišljaju ljudi, ali motiva ne smije biti ni previše, ni premalo. Ako ga je previše onda je momčad u neredu, ako ga je premalo onda te suparnik ubije. Ima dosta primjera, Brazil je kod kuće, pred svojim navijačima pjevao himnu i imao maksimalan motiv pa su izgubili 7-1od Nijemaca. Moraš biti u pravom momentu i balansu, s ciljem i planom...

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U kakvom je stanju Marešić i hoćete li ga koristiti u nedjelju, hoće li startati Livaja i što je s Almenom?

- Almena je i dalje ozlijeđen, vidjet će koliko dugo će izbivati. To je za nas udarac, ali moramo naći drugog igrača za tu poziciju. Neću otkrivati početnu postavu, Livaja će vjerojatno igrati, ali još nisam odlučio do kraja o postavi, ne mogu reći. Marešić je za nas važan igrač, trebamo alternativu na toj poziciji nakon odlaska Mlačića. On je nešto drugačiji od ostalih, daje nam druge mogućnosti. Bit će ozljeda, kartona... trebamo takvog igrača i zato smo ga i doveli.

Kakvu Rijeku očekujete na Poljudu i je li Fruk njihov najbolji igrač?

- Da, on je važan razlog zbog čega su lani bili prvaci. On se u važnim momentima pojavi i napravi nešto. Umorni su sigurno od Europe, neće biti na 100 posto, ali imaju dovoljno igrača i pametni su, znaju kako rasporediti snage. Oni su težak suparnik, jaki su kao momčad, u teškim trenutcima kao protiv Omonije, ali se znaju izvući. Težak su suparnik, agresivan, stoje blizu igračima, imaju dosta sličnosti s Varaždinom. To je kvalitetna momčad koja ti uvijek zadaje dosta problema...

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nadate li se trećoj uzastopnoj pobjedi?

- Uvijek idemo s istim očekivanjima, to je naš plan...

Koliko će ova utakmica imati veze s jedne strane s onim sramotnim porazom u Rijeci, a s druge s Kup ogledom koji vas čeka u okviru Kupa?

- Nadam se da neće imati veze s prošlom utakmicom. Čudna je to bila utakmica, nismo startali dobro, oni su zabili sve, mi nismo bili agresivni, kaznili su nas kad god su imali priliku a mi nismo napravili ništa. Dijelom je to zbog naše loše igre, ali i zbog njihove odlične igre. Oni su bili prvaci, imaju iskusne igrače koji se znaju nositi s pritiskom, znaju kako doći do rezultata...

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U dva tjedna imate dvije utakmice s Rijekom, derbi s Dinamom i gostovanje u Varaždinu?

- Rijeka i Varaždin su slične momčadi, različiti su igrači, ali imaju sličan stil igre i jako teške utakmice nas čekaju, fizički izazovne, čvrste, to su "prljave" utakmice. Protiv Dinama je drugačije, s njima je lakše jer imaš više prostora, ali zato imaju strašnu kvalitetu i mogu te kazniti. Svaka će biti izazovna, to je sigurno.

Rijeka preko Fruka i Dantasa daje dosta golova šutevima izvan kaznenog prostora?

- Da, oni zabijaju dosta golova izvana, ne samo njih dvojica nego i Vignato... Kad šutiraju 50% je da će biti gol, i tome treba posvetiti pozornost. Mi se uvijek malo prilagodimo, zatvaramo linije, ali uvijek želimo suparnika držati daleko od gola, da šutiraju sa što veće udaljenosti.

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kako planirate stvoriti probleme Rijeci. Nema Rebića, Šego i Livaja mogu mijenjati pozicije?

- Znamo koji je plan, ali ga ne želim otkrivati. Imamo ozljede, kartone... naći ćemo najbolji način da ostvarimo ono što želimo.

Pobjeda Genka je otkrila mnoge slabosti Dinama, koliko to može pomoći Hajduku?

- Ne puno. Gledao sam utakmicu, kažnjeni su direktno, prva akcija gol, korner gol... Dinamo je imao više šansi, ali nisu zabili. Kao i Omonia Rijeci. To je nogomet, moraš ubiti utakmicu. Neće poraz Dinama utjecati na nas...

Kako gledate na to da je Igor Tudor, kao bivši trener Hajduka, postao trener Tottenhama?

- To je dobro, pokazao je da su i treneri iz ove lige kvalitetni. Tudora ne poznajem dobro, sreli smo se kratko kad je posjetio klub pa je došao i do mene u kancelariju. Popričali smo pola sata – sat u mojoj kancelariji, o Hajduku, općenito o nogometu... Ono što znam o njemu znam iz toga razgovora u mojoj kancelariji. Nadam se da će napraviti dobar posao, ja mu to svakako želim.