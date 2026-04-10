Garcia: Plačemo jer se Hajduk ne bori s Dinamom. Može biti da je bolji, ali i mi smo popustili

Rasterećeni rezultatskog pritiska i osokoljeni s tri uvjerljive pobjede nad Lokomotivom, Vukovarom i Istrom, nogometaši Hajduka dočekuju Goricu koja je u tjednu za nama primila šest golova u Kup ogledu s Dinamom i remizirala s Varaždinom. No to je jedna strana priče, druga je uvjerljiva pobjeda nad Rijekom od čak 4-0, koja trenera Gonzala Garciju poziva na oprez. Na početku je trenera Hajduka dočekala zamolba da uputi dobre želje za kolegu novinara Tonija Bilića koji nije bio na press konferenciji zbog zdravstvenih razloga.

- Hvala vam na pitanju, želio sam to obaviti i bez vas, čuo sam da je imao zdravstveni problem, ali on je jak, u to sam se i sam uvjerio u više navrata, želim mu sve najbolje i da se što prije vrati u prvi red s tri-četiri pitanja.

Gorica je uvjerljivo izgubila od Dinama, a s druge strane uvjerljivo slavila protiv Rijeke?

- Oni su opasni, teški, kad to kažem onda mislim da amo nisi na najboljem nivou svatko te može pobijediti. Kad gledam Goricu svaki put vidim napredak, imaju talentirane, interesantne igrače, ideja trenera mi se sviđa, kako rade presing... Dinamo nije dobar pokazatelj, oni su na višem nivou ovom trenutku, zabijaju tri, četiri gola svaki put, što nije lako...

Tko može, tko ne može?

- Mi smo bez Fesjuk, Diala, Almene koji je opet malo gore malo dole, Hodak je isto van kombinacija, Rebić je ok, trenirao je, danas će opet...

Dali ste priliku mladom Adamu Huramu, hoće li opet dobiti priliku i on i neki drugi mlađi igrači?

- Dajem prilike onima koji to zaslužuju, ne gledam ni u putovnicu ni na godine. Adam je talentiran, imali smo ga na treningu prije par mjeseci i nakon tjedna treninga imali smo dobar dojam o njemu. On je talentiran, jak je na lopti, njegova najbolja pozicija je deset, ali može igrati i na krilu. Sviđa mi se njegovo ponašanje, mentalitet, naporno radi... Sviđaju mi se takvi igrači, ako tako nastave rasti ispunit ćemo naš cilj. Minutaža ovisi o mnogim stvarima, moramo to odraditi oprezno, ali moguće da će dobiti priliku.

Livaja je opet bio sretan i gladan golova i asistencija, kad igra tako može igrati bilo gdje, u Barceloni, Cityju...

- Ne bih išao toliko daleko... Uživao sam u njegovoj igri, kao i u igri nekih drugih igrača, kad igramo kao momčad i kvaliteta je viša. Igrači moraju izaći vani s apetitom, a to mora biti na svakoj utakmici. Mi plačemo jer se ne natječemo s Dinamom, ali u nekim utakmicama to nismo prikazali, nismo imali taj apetit. Ne moraš svaki put zabiti dva, tri gola, nekad je važnije da igrači odrade ono što se traži od igrača na terenu.

Spominjete Dinamo, i vi ste stvarali puno prilika u zadnjim utakmicama?

- Da, stvaramo puno prilika, nije bilo puno utakmica u kojima nismo stvorili puno prilika, ako gledate statistiku, mi smo uz Dinamo po tome u vrhu. Oni zabijaju puno više od nas, ali mi jako dobro stvaramo prilike, sretan sam kako to izgleda, ali moramo biti puno konkretniji.

Pajaziti je zabio izvan kaznenog prostora, drugi gol takav u sezoni...?

- Pajaziti je zabio, zabit će i drugi put... Ima to veze s kvalitetom, golmanom, srećom..., važno je šutirati i ponavljati. Pajo je imao u glavi da nije zabio, ali je važno da je zabio i da tako nastavi protiv Gorice, i dalje...

Imate komfornu poziciju, i vi i Gorica, vrijeme je lijepo i svi su preduvjeti za dobru predstavu?

- Nikad mi nismo opušteni. Znate kako je, svi se bore za više, nitko ne osvaja lako bodove. Mi želimo nastaviti rasti, to je naš posao. Moj posao je da izvučem od igrača najviše što mogu, da osvojimo poziciju koju držimo, a nije da smo puno puta bili drugi u zadnjih desetak godina...