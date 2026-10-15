Garcia: Postali smo velika ekipa

Nakon 16 godina čekanja nogometaši Hajduka su odigrali prvu utakmicu grupne faze nekog europskog natjecanja te su u prvom kolu Konferencijske lige na Poljudu pobijedili slavni Ajax s 2-1 (1-0).

Iza Hajduka i trenera Gonzala Garcije su sjajne dvije utakmice. Prvo su u najvećem hrvatskom derbiju pobijedili Dinamo s 2-1, a sada je istim rezultatom pao i europski velikan.

- Ovo je težak, ali divan tjedan. Baš sam ponosan na ove igrače, ali ponosan sam na njih od prvog dana. I prošle sezone imali smo nekoliko utakmica u kojima smo pokazali što želimo, ići naprijed, biti veliki. To je ono što moramo, to je ono što želimo vidjeti - rekao je Gonzalo Garcia nakon utakmice koji nikad od vlastite ideje igre ne odustaje.

Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Nekad ne funkcionira, ne pobijedimo, ali to je naša ideja. Obrambeno su Bamba i Šotiček odigrali odlično, ali kako su u šesnaestercu igrali Marešić, Hadžikadnić, Silić, Fayad, Del Moral... svi su radili stvari koje zahtijevaju osobnost - rekao je Garcia i još nahvalio svoje pulene.

- Ovi dečki imaju osobnost, nije ih briga ni za što, samo žele ići naprijed. Ponosan sam kako su napadači branili, a braniči napadali. Idealna kombinacija. Ovo stalno želimo gledati. Postali smo velika momčad. Kad se Ajax oskolio i krenuo, mi smo odgovorili agresijom. Bilo je puno trke. Budemo li radili svoj posao i budemo li pritiskali, bit ćemo uspješni - zaključio je Garcia.