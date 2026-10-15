Obavijesti

Sport

Komentari 3
KONFERENCIJSKA LIGA

Garcia: Postali smo velika ekipa

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Garcia: Postali smo velika ekipa
Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

HAJDUK - AJAX 2-1 Trener Gonzalo Garcia nikad ne odustaje od ideje svoje igre i to se pokazuje kao dobitna kombinacija

Admiral

Nakon 16 godina čekanja nogometaši Hajduka su  odigrali prvu utakmicu grupne faze nekog europskog natjecanja te su u prvom kolu Konferencijske lige na Poljudu pobijedili slavni Ajax s 2-1 (1-0).

Iza Hajduka i trenera Gonzala Garcije su sjajne dvije utakmice. Prvo su u najvećem hrvatskom derbiju pobijedili Dinamo s 2-1, a sada je istim rezultatom pao i europski velikan. 

- Ovo je težak, ali divan tjedan. Baš sam ponosan na ove igrače, ali ponosan sam na njih od prvog dana. I prošle sezone imali smo nekoliko utakmica u kojima smo pokazali što želimo, ići naprijed, biti veliki. To je ono što moramo, to je ono što želimo vidjeti -  rekao je Gonzalo Garcia nakon utakmice koji nikad od vlastite ideje igre ne odustaje. 

Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa
Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Nekad ne funkcionira, ne pobijedimo, ali to je naša ideja. Obrambeno su Bamba i Šotiček odigrali odlično, ali kako su u šesnaestercu igrali Marešić, Hadžikadnić, Silić, Fayad, Del Moral... svi su radili stvari koje zahtijevaju osobnost - rekao je Garcia i još nahvalio svoje pulene. 

- Ovi dečki imaju osobnost, nije ih briga ni za što, samo žele ići naprijed. Ponosan sam kako su napadači branili, a braniči napadali. Idealna kombinacija. Ovo stalno želimo gledati. Postali smo velika momčad. Kad se Ajax oskolio i krenuo, mi smo odgovorili agresijom. Bilo je puno trke. Budemo li radili svoj posao i budemo li pritiskali, bit ćemo uspješni - zaključio je Garcia. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Nakon prvog "vječnog derbija" sezone Dinamo nastavlja s nastupom u ligaškoj fazi Europske lige, a Hajduk kreće u Konferencijskoj
Hajduk - Ajax 2-1: Fanatični 'bili' pobijedili u divljoj atmosferi!
POGLEDAJTE GOLOVE

Hajduk - Ajax 2-1: Fanatični 'bili' pobijedili u divljoj atmosferi!

Nogometaši Hajduka nakon dugih 16 godina stigli su do pobjede u glavnoj fazi europskog natjecanja
VIDEO Huliganski kaos u Splitu. Organizirali sačekušu i vikali skandalozne povike u korteu
NEMIRI UOČI UTAKMICE

VIDEO Huliganski kaos u Splitu. Organizirali sačekušu i vikali skandalozne povike u korteu

Skandalozni povici u organiziranom korteu Torcide do Poljuda sablaznili su javnost. A noć prije utakmice Hajduka i Ajaxa 150 torcidaša napalo je Nizozemce. Policija je spriječila veći sukob i privela 57 ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026