Komentari 7
Garcia protiv Rijeke, Dinama i Varaždina nema dobar učinak. Derbi mu je prilika za popravak

Piše Tomislav Gabelić,
Split: Trener HNK Hajduk Gonzalo Garcia najavio utakmicu protiv Varaždina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduku u derbijima nedostaje agresije. Momčad je mlada ali Garcia u pričuvi ima Livaju, Karačića, Melnjaka, Kalika..., koji mogu odgovoriti na iskustvo igrača Dinama, što bi za uspjeh u derbiju moglo biti ključno.

Pogled na prvenstvenu ljestvicu i do sada odigrane utakmice otkriva jedan po svemu neobičan uzorak, naime, Hajduk je u dva navrata tijekom tekućeg prvenstva upao u mini - krize, i to oba puta u dijelu prvenstva u kojem su igrali protiv Rijeke, Varaždina i Dinama. U prvoj četvrtini prvenstva upisali su remi s Rijekom na Poljudu te poraze protiv Varaždina u gostima i Dinama na svom terenu. U drugoj četvrtini prvenstva visoko su poraženi u Rijeci, na Poljudu su remizirali s Varaždinom u utakmici u kojoj su dvadesetak minuta imali igrača više, i sada ih čeka gostovanje u Maksimiru kod Dinama, u utakmici u koju ulaze s puno upitnika. 

