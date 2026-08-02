Garcia: Prvi dio nismo postojali i primili smo blesave golove, Šafarić: Sve nam se vratilo!

Nogometaši Varaždina pobjedom su otvorili novu sezone SuperSport HNL-a. Na stadionu Varteks pred 4800 gledatelja Varaždinci su pobijedili Hajduk s 2-1.

Vrlo emotivan nakon slavlja bio je trener Varaždina Nikola Šafarić. Njegova momčad digla se nakon ispadanja u 2. pretkolu Konferencijske lige protiv Jabloneca.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Poslije ispadanja bilo je ogromno emotivno pražnjenje. Ja sam kao trener bio kriv, a poruka je bilo svakakvih. Kao trener se nisam osjećao tako i o puno stvari sam razmišljao. No, da bih mogao izrežirati pobjedu, točno tako bi je izrežirao. Uvijek ti se vrati kad radiš ispravno. Mamić je sam sebi čestitao rođendan, a mi smo pobjedom čestitali rođendan našem predsjedniku Vitezu - rekao je Nikola Šafarić.

Za Varaždin su zabijali Mladenovski (53.) i Mamić (62.), a Mamut je imao priliku u 76. minuti za treći gol Varaždina.

- Prvo poluvrijeme smo odigrali savršeno s taktičke strane. Nedostajalo je rješenja u zadnjoj trećini. Bilo je Hajduku teško. Uvjeti jednaki za jedne i druge, a samo je bilo pitanje tko će se prije resetirati nakon poraza u Europi. Uspjeli smo se dići i slaviti.. Uživam biti trener u ovoj svlačionici - dodao je Šafarić.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia na poluvremenu je napravio četiri zamjene.

- Prvo poluvrijeme smo bili slabi, loši na lopti. Bez pritiska, bez energije. Igrali onako traljavo. U drugom dijelu smo ubacili svježe noge, imali smo inicijativu, no primili smo blesave golove. Treba nam stabilnosti prema nazad jer nešto uvijek složimo prema naprijed. Promašili smo i kazneni udarac, no tako je kako je - dodao je Garcia koji ističe da nije lagano igrati u ritmu četvrtak-nedjelja.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Iza nas je teško putovanje i normalno je da su dečki umorni. Rotirali smo, no jednostavno u prvom dijelu nismo postojali. Drugim dijelom sam zadovoljan. Kao momčad ima napretka, kako izgledamo s loptom, no jednostavno moramo više - zaključio je Garcia.