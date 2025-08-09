Garcia: Rebiću treba vremena, a znamo kako igrati bez Livaje...

Nakon pobjede protiv Dinamo Cityja (2-1) u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige, Hajduk prebacuje fokus na HNL. Gorica stiže u nedjelju od 21 sat na Poljud u okviru 2. kola.

Pokretanje videa... 00:54 Slavlje Hajduka | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Splićani su u prvom kolu slavili protiv Istre (2-1) bez Marka Livaje, a neće ga biti na raspolaganju niti protiv Gorice jer odrađuje drugu utakmicu suspenzije.

Susret je najavio trener Gonzalo Garcia.

- Siguran sam da imamo karakter. Pobijedili smo utakmice u kojima smo bili bolji od protivnika, ali bilo je nekih situacija u kojima nismo imali sreće. U tim situacijama pokazuje se karakter, vraćali smo se. Mislim da su igrači sretni, to se prenosi na stadion i navijače

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Igraju se dvije utakmice tjedno, mogu li se očekivati promjene u sastavu?

- Moguće. Nemamo baš vremena za pripremu utakmice. Svi se osjećaju dobro i spremno. Vjerojatno ćemo napraviti promjene na pozicijama gdje imamo rješenja, uvjeren sam da će svi igrači biti na dobroj razini.

Na klupi Gorice je Mario Carević, najavljuju pobjedu u Splitu?

- Mislim da imaju odličnu momčad. Doveli su vrlo dobre igrače. Imaju Pršira, Pavičića i druge u veznom redu. To su sve dobri igrači. Imaju dobre igrače i u obrani te napadačkom dijelu. Moramo biti na 100% ako želimo pobjeđivati i igrači to znaju. Carević je dobar trener, a s Goricom su uvijek teške utakmice. Sigurno i oni imaju svoje šanse.

Kakva je situacija u momčadi nakon utakmice protiv Dinamo Cityja?

- Igrači su živa bića. Igraju dosta utakmica i nema vremena između njih za trening. Proteklih tjedan dana ne treniramo puno, radimo na osvježenju momčadi, video-analize i drugo. Ne možemo više od toga. Mislim da smo momčad u ligi s najviše poteškoća. Važan je ovo period u kojem igramo Europu i treba misliti na HNL. U početku sezone igramo s momčadima koje su svježije, ali adaptiramo se na to.



Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kako ćete igrati bez Livaje i Rebića?

- Imamo drugog igrača. Vrlo sam sretan sa svim igračima. Momčad je važna, svi igrači su važni i svakom vjerujem. Onaj tko bude igrao na poziciji Livaje će vjerujem biti dobar. Marko je naravno drugačiji igrač, ali pronaći ćemo rješenje. Rebić? Tek je došao i vidjeli ste u zadnjoj utakmici da će mu trebati vremena, ima nesreću što nemamo puno vremena za trening. Trenirao je individualno, ali još će mu trebati treninga s momčadi da uđe u formu. Radi jako dobro, radi naporno, otvoren je za savjete.

Kako komentirate dosadašnje izvedbe Ivušića, Karačića i Pajazitija?

- Novi su igrači, ali zadovoljan sam. Ivušića tražimo neke stvari koje se od njega možda prije nisu tražile. Golove koje je primio teško je bilo braniti. Karačić isto ima drukčiju rolu nego u Lokomotivi. Hrabar je, dolazi u završnici, daje nam dosta toga. Pajaziti je igrač kojeg sam znao najviše od njih. Odličan je igrač, pametan, vrlo dobar za naš način igre. Mislim da raste i da će s vremenom biti sve bolji. Ima talent i inteligenciju.

Tek je drugo kolo HNL-a, ali kakav je po vama Dinamo?

- U ovom trenutku ne možemo se uspoređivati s njima. Imaju dosta rješenja na svim pozicijama. Neće biti lako boriti se s njima - zaključio je Garcia.