Garcia se požalio: 'To je cijena koju moramo platiti. Rebić je dobio udarac i upitan je...'

Više od dva tjedna prošlo je od posljednje utakmice koju je momčad Gonzala Garcije odigrala na gostovanju kod Vukovara. U međuvremenu se odvila reprezentativna stanka, potom i odluka da Hajduk svoju utakmicu u Puli igra nakon Uskrsa, tako da je momčad dobila dodatne dana odmora i priliku da se igrači koji su bili na okupljanju reprezentacija priključe momčadi i vrate u ritam.

Pokretanje videa... 01:07 Vukovar-Hajduk 0-6 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Utakmicu protiv Istre, koja se igra u utorak od 18 sati na Aldo Drosini, najavio je trener Splićana Gonzalo Garcia.

- Očekuje nas vrlo teška utakmica. Imali smo dugu pauzu, malo više slobodnih dana koje su igrači zaslužili. Igrači su u pauzi dobro radili, a sada, nakon povratka svih u kadar imamo malo vremena za pripremu, čeka nas dugo putovanje i utakmica sa suparnikom koji nije lagan. U Puli je uvijek neugodno gostovanje, oni ma koliko god bili u problemima uvijek nađu načina da zabiju gol i da ga ne prime. Bit će teško, ali mi moramo biti fokusirani od prve sekunde na ono što nas čeka - rekao je Garcia pa dodao:

Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Imamo dosta igrača u reprezentacijama, pogotovo mladih koji su igrali važne utakmice. Uzeli smo neke mlađe igrače iz akademije da ih isprobamo, zadovoljni smo kako su reagirali. Sretan sam kad naši igrači, kako seniori, tako i mladi idu na okupljanja reprezentacija, to je dobro, dobar je to znak za klub i ponosni smo na njih, ali je njihov umor cijena koju moramo platiti.

Garcia nema puno problema s ozljedama, no i dalje neće moći računati na Ikera Almenu.

- Hodak se vraća nakon ozljede, ali je izvrnuo gležanj. Fesjuk ima problema s preponama, Almena još uvijek nije dovoljno dobro, Rebić je jučer dobio udarac, vidjet ćemo hoće li moći. Hrgović je bolje, ali on je dosta igrao ove sezone. Normalno je da je umoran, pogotovo nakon što je odigrao dvije utakmice za reprezentaciju, moramo i o tome voditi računa...

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Posljednji susret s Istrom na Poljudu završio je porazom (2-1).

- To je nogomet, kaznili su nas, to je karakteristika Istre koja igra na svoj način. Vidjeli smo kako su imali smo neke utakmice u kojima su nas kaznili, ali jedna od kvaliteta suparnika je što skupljaju bodove. Imaju oni svoj način, posljednje dvije utakmice dobro su odradili, pobijedili su Varaždin i Rijeku. Vjerovao sam da ćemo slaviti u toj posljednjoj utakmici, vjerujem da smo to i zaslužili po igri i prilikama, ali smo izgubili, primili smo dva brza gola. To je nogomet, idemo u Pulu spremni da od prve sekunde zaigramo kako mi želimo, da nam se ne dogodi noćna mora. To je plan, a što će biti... - završio je Garcia.