Garcia sredio sina legendarnog Nigela Benna! Zadržao je pojas

Amerikanac Ryan Garcia obranio je naslov svjetskog prvaka u velter kategoriji prema WBC verziji u Las Vegasu, svladavši Engleza Conora Benna prekidom borbe od strane suca u drugoj rundi.

Garcia je srušio svog protivnika 45 sekundi nakon početka druge runde snažnim desnim krošeom u bradu. Benn se pridigao, ali je potom primio niz teških udaraca prije nego što je sudac Thomas Taylor prekinuo borbu minutu i 25 sekundi nakon početka runde.

"Jednostavno sam sretan. Osjećam mir. Obuzimaju me radost i mir, i to je sjajan osjećaj", rekao je Garcia nakon pobjede.

Ovaj 28-godišnji Amerikanac poboljšao je svoj omjer na 26 pobjeda i dva poraza, pri čemu je 21 pobjedu ostvario nokautom ili prekidom. Branio je pojas koji je osvojio u veljači jednoglasnom odlukom sudaca protiv sunarodnjaka Marija Barriosa.

Za 29-godišnjeg Conora Benna ovo je bila prva prilika za osvajanje naslova svjetskog prvaka. Britanac i sin bivšeg svjetskog prvaka u srednjoj i super-srednjoj kategoriji Nigela Benna sada ima omjer od 25 pobjeda i dva poraza.

Moguće je da je Benn osjetio posljedice drastičnog skidanja kilograma kojem se podvrgnuo, nakon čega je uslijedila brza rehidracija: manje od 12 sati nakon vaganja na kojem je imao 66,2 kg, vratio se na 80,9 kg – što je porast od više od 14 kg u samo nekoliko sati.

Nakon pobjede, Garcia je izazvao dvojicu drugih neporaženih američkih prvaka u velter kategoriji, Devina Haneyja (WBO) i Teofima Lopeza (WBA), pozivajući na borbe za ujedinjenje naslova.

Garcia se prethodno borio protiv Haneyja u travnju 2024. za WBC naslov u super-lakoj kategoriji te pobijedio na bodove nakon što je triput srušio suparnika. Međutim, Garcia nije mogao osvojiti pojas jer nije zadovoljio propisanu granicu težine, a rezultat je naknadno promijenjen u "bez ishoda" (no contest) nakon što je u vrijeme borbe bio pozitivan na ostarin.