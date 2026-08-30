Garcia uoči 'lokosa': Moji igrači su fizički i mentalno iscrpljeni. Ispraznili su se protiv Rakowa...

Hajduk se nakon europskog uspjeha i plasmana u Konferencijsku ligu vraća HNL obvezama. U ponedjeljak će u 18.30 sati na Poljudu dočekati Lokomotivu. Splićani su 4. na tablici sa sedam bodova, 'lokosi' su šesti s bodom manje. Uoči susreta, presicu je odradio trener 'bilih' Gonzalo Garcia.

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U ponedjeljak imate važnu utakmicu protiv Lokomotive.

- Vraćamo se ponovno ligaškim obvezama. To je vrlo važna i velika utakmica protiv vrlo dobrog protivnika. Moramo se sada fokusirati apsolutno na njih. To je ekipa koja igra dobar nogomet i utakmice s njima su vrlo atraktivne. Danas ćemo raditi, kao i sutra ujutro da se što bolje pripremimo za susret.

Nikica Jelavić je vrlo dobar trener koji zna vješto položiti ekipu, pogotovo u taktičkom smislu.

- Za mene je on vrlo dobar trener. On određene stvari radi na drugačiji način što je lijepo za vidjeti iz trenerskog kuta. Prošle sezone smo imali sreće što smo na dobre dane igrali s njima, ali u svim susretima su male stvari promijenile tijek utakmice. Imali smo i malo sreće.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Igrači se nisu baš stigli odmoriti, ali sretni su, treniraju i već misle na Lokomotivu.

- Već sam pričao o njima, rade sjajno, imamo vrlo težak raspored. Pobjeda od nekidan je sjajna stvar, postići ovako veliku stvar i svi moji igrači su upisali svoje ime u klupsku povijest. Trebaju biti ponosni na to, bilo je to veliko olakšanje za njih. No, to je nogomet i moramo se fokusirati na idući susret. Oni su svi tu sretni, ali takvi su i inače i zato smo postigli to što smo postigli. Vrlo su profesionalni i spremni boriti se.

Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Puno igrača je Garcia koristio u Poljskoj i neki se nisu stigli još uvijek odmoriti kako treba.

- Morat ćemo vidjeti kako su na treningu. Imam ideja u svojoj glavi, ali moramo danas trenirati i vidjeti kako su. Imat ćemo rekuperacijski trening i više taktičke naravi. Volim sve imati pripremljeno unaprijed, ali moram vidjeti kakvi će igrači biti danas i sutra ujutro. Neki su se igrači u potpunosti ispraznili protiv Rakowa; i fizički i psihički, ali siguran sam da svi žele igrati. To opisuje njihov sjajni mentalitet.