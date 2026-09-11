Garcia želi produžiti niz od 10 susreta bez poraza: Neće biti lako svima dolaziti do minuta

Hajduk je u nizu od deset utakmica bez poraza, od gostujuće pobjede protiv Žalgirisa do gostujuće pobjede protiv Vardarca momčad Gonzala Garcije upisala je osam pobjeda i dva domaća remija s Istrom i Rakówom. U nedjelju ih čeka ogled sa Slaven Belupom koji je loše startao u sezonu i promijenio trenera, a iskusni Silvio Čabraja koji ih je preuzeo upisao je dvije pobjede, najprije je svladao Lokomotivu u prvenstvu, a nakon toga i Hrvatski dragovoljac u Kupu. Gonzalo Garcia najavio je nedjeljni susret u kojem njegova momčad traži puni plijen i nastavak pozitivnog niza.

Pokretanje videa... VIDEO Slavlje Hajduka | Video: HNK Hajduk Split/Facebook



Kakva je situacija u momčadi nakon dan i pol pauze, tko ne može sigurno nastupiti?

- Dobri su, oni koji su igrali u Kupu su imali oporavak, ostali koji nisu igrali su trenirali normalno. Danas ćemo trenirati svi skupa, nitko novi nije prijavio problem.

Je li niz od deset pozitivnih rezultata najveći u vašoj dosadašnjoj karijeri?

- Ne znam, istina je da igramo dosta utakmica, neke smo izgubili, ali nismo loši, dobro radimo, dobro treniramo, dobar je niz i nastojat ćemo ga produžiti.

Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U 15 utakmica koristili ste 29 igrača, a poseban je podatak da je njih čak 17 zabilo gol, od toga devetorica prvi gol u dresu Hajduka. Je li to dobro za vašu momčad?

- Pozitivno je, pokazuje da je nogomet timski sport i da su svi igrači važni. Pokazuje i da ima trenutaka za svakoga, neki igrači polako sjedaju na svoje pozicije, neki su tek došli... Neće biti lako do minuta, svi moraju biti spremni dati sve od sebe kad dobiju priliku.

Prijelazni rok je gotov, jeste li zadovoljni kadrom i koliko će trebati vremena Fayadu, Martinu i Dendonckeru do pune forme?

- U slučaju Fayada i Martina više je pitanje prilagodbe nego snage, iz iskustva znam da treba dosta vremena. Ne događa se to automatski, nekad treba uskladiti detalje, a za to treba vremena. Ne bi trebalo biti preteško jer su u ritmu, rade dobro i lakše će im biti, pogotovo jer je dobra atmosfera. Kod Leandera je više u pitanju fitnes i osjećaj, nije dugo igrao, jučer je radio dijelom s grupom, treba mu vremena da osjeti loptu, teren... On je životinja, strašno je jak, ali mora doći do te faze na terenu.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Ima li prostora s ovim kadrom za neke nove taktičke zamisli?

- Mijenjamo dosta, nastojimo se adaptirati, ja imam neki plan, ali o kvaliteti igrača ovisi što možeš napraviti, a po meni svi igrači mogu napraviti više nego što misle. Neki imaju dobar dribling, neki ulazak u prostor, različite su kvalitete i daju momčadi neke nove mogućnosti. Novi igrači imaju također svoje kvalitete i mi ćemo ih nastojati iskoristiti kako najbolje znamo.

Hadžikadunić je prvi put startao, kako se on prilagodio?

- On može igrati na više pozicija, daje nam razne mogućnosti, dobar je na lopti, dobar je jedan na jedan, treba i njemu ritma, ali je igrač koji će dobiti dosta minuta na različitim pozicijama.

Rekli ste da Skelin ima dobru budućnost, ali da je sada najbolje da negdje ode na posudbu. Na koncu je ostao...

- Po meni on mora naći klub i igrati. Imao je neke opcije, nije se dogodilo, neka su tržišta otvorena, mislim da mora naći klub i natjecati se i izboriti se za svoju poziciju. Igraju Dario, Raci, Dennis, Gabrić... i svi igraju dobro, nadam se da će naći klub i igrati...

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Slaven je dobio dvije utakmice s Čabrajom?

- On je bio u Lokomotivi kad sam tek došao u Istru, trener je s dosta iskustva, njegove momčadi su natjecateljske, mi volimo biti agresivni i igrati presing ali smo različiti. Otvorene su utakmice, startao je na desnu nogu s novom momčadi, doći će motivirani, ali i im smo motivirani.

Je li promjena trenera pozitivan šok?

- Mario Gregurina je bio dobar trener, radio je jako dobre stvari, ali nekad klub promjeni trenera, i to na počeku daje neku motivaciju, ali treba to održati na duži rok. Vidjet ćemo, vrijeme će kazati. Igrači se žele pokazati novom treneru, to tako ide...