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RASTE OPTIMIZAM U SPLITU

GARCIJI JE LAKNULO Hit krilo igrat će protiv Dinama! Ali mora naći zamjenu za važnog igrača

Piše Tomislav Gabelić,
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GARCIJI JE LAKNULO Hit krilo igrat će protiv Dinama! Ali mora naći zamjenu za važnog igrača
Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Sanyang Bamba je tijekom reprezentativne stanke osjetio neke grčeve, ali će biti spreman za subotu. Kao i Alec Van Hoorenbeck koji je u Zmijavcima izašao iz igre zbog udarca u glavu

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Dobre vijesti stižu s Poljuda uoči prvog velikog derbija ove sezone. Splićani se sve ozbiljnije pripremaju za Dinamo (subota, 15 sati), Sanyang Bamba nije ozbiljnije ozlijeđen, Gambijac je imao samo grč i on će trebao biti na raspolaganju za Dinamo. Iskusni belgijski branič Alec Van Hoorenbeck je u Zmijavcima dobio udarac u glavu i zbog toga je napustio igru, ali nije to bilo ništa posebno i on je na raspolaganju za veliki derbi.

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Igrači Hajduka upali na presicu gif | Video: Hajduk.hr

Šimun Hrgović bio je proteklih dana u kadru U-21 reprezentacije, ali kako su se mlade nade hrvatskog nogometa već kvalificirale za Europsko prvenstvo, mladi branič Hajduka dobio je "zeleno svjetlo" Ivice Olića, preskočio je dvoboj u Litvi, pa se ranije stavio na raspolaganje Gonzalu Garciji.

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Trener "bijelih" u derbiju neće moći računati na tri igrača, Adrion Pajaziti će zbog lakših problema preskočiti i Dinamo i Ajax, Ivica Ivušić je bolestan, dok će Roko Brajković zbog ozljede biti izvan konkurencije do kraja sezone. Na Poljudu će opet biti sjajna atmosfera, za sada je prodano više od 25 tisuća ulaznica za derbi, stadion će opet biti pun... 

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