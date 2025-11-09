Obavijesti

Garciju je samo jedna stvar spasila otkaza, a onda je uslijedio Hajdukov preporod

Piše Tomislav Gabelić,
Garciju je samo jedna stvar spasila otkaza, a onda je uslijedio Hajdukov preporod
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Od grupe kvalitetnih individualaca ovisnih o učinku Livaje, Garcia je stvorio momčad koja pobjeđuje i bez njega, a s njim će biti samo opasnija, jer se čak 14 različitih igrača do sada upisalo u listu strijelaca...

Kad je Hajduk, nakon prve reprezentativne stanke, upisao dva uzastopna poraza – najprije u Varaždinu (2-0), gdje su pali bez ispaljenog metka, a zatim i u velikom derbiju na Poljudu, gdje ih je istim rezultatom svladao Dinamo u utakmici u kojoj su napravili svega šest prekršaja, Poljudom se proširila rezignacija.

