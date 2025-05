Garciju smo pitali preuzima li Hajduk, evo što nam je kazao

Dodjela priznanja najboljim hrvatskim nogometašima održala se u zagrebačkome Mozaik centru. Bila je na neki način mjesto i vrijeme da se susretnu svi koji su bili bitni u protekloj sezoni. Osim Marka Livaje, koji se nije pojavio iz privatnih razloga. Na pozornici su bili Filip Krovinović i Uremović te Dominik Prpić.

Bila je to i prilika da na dan kad je objavljena neslužbena informacija kako će Gonzalo Garcia postati novi trener Hajduka, susretnemo upravo njega, ali i sportskog direktora Istre 1961 Sašu Bjelanovića. Bila je tu i delegacija Hajduka, ali imali smo dojam da su se napadno izbjegavali pojaviti na istom mjestu kako ih ne bi fotografirali.

Garciju smo upitali ima li što novoga oko Hajduka pošto se pojavila vijest o njegovom dolasku, a on se na sve to nasmijao i poručio da "ćemo vidjeti". A kad smo se predstavili kao novinari koji prate Hajduk, samo se nasmijao i poručio da ne smije ništa reći. No tijekom večeri je u nekoliko navrata pozdravio u prolazu vjerojatno želeći dati do znanja da tu ima nešto.

Komunikacija je bila mnogo lakša sa Sašom Bjelanovićem, a istaknuo je da postojeća garnitura ljudi u Hajduku ima svoje funkcije, a dokle god je to tako, on ne može dati nikakve komentare niti potvrditi niti demantirati da ga je netko kontaktirao, a ni ako je - tko ga je kontaktirao, je li netko od trenutačne ili "nove" uprave.

Zagreb: Svečana dodjela SuperSport HNL nagrada za sezonu 2024/2025. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

S njima je kao predstavnik Puljana bio i Goran Roce, kojeg smo upitali kakva je situacija s Garcijinim ugovorom, a rekao je da on ima ugovor s Istrom, ali da je njima jasno ako se on odluči otići u Hajduk da ga ne mogu zadržati.

Na rastanku smo ispred auta još jednom sreli Garciju i poručili mu da se vidimo za nekoliko dana u Splitu, na što se on pristojno nasmijao i pozdravio.

Istra 1961 i Osijek sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Službene potvrde nema, ali neverbalna komunikacija govori da nešto postoji i da bi do kraja tjedna mogao biti predstavljen kao novi trener Hajduka. Pitanje je što će biti sa stručnom hijerarhijom u Hajduku, tko će ostati, a tko otići, ali o tome će više biti riječi idućih dana.

Pokušali smo ga omekšati fotografiranjem, na što je rekao da nema problema što se fotografije tiče, ali kako ne smije davati informacije ni službeno, ni neslužbeno. Samim time, ponovno smo dobili neki dojam kako ipak nešto postoji i da je priča koja se pojavila u javnosti bila istinita.

Naš novinar Tomislav Gabelić i Istrin trener Gonzalo Garcia | Foto: privatna arhiva