Gareth Southgate: Tragičar pa najveća nada engleskih snova...

Godina je 1996. U Engleskoj se igra Europsko nogometno prvenstvo. Domaćini su došli do polufinala, dočekali Nijemce, spremni da im se osvete za težak poraz na penale prije šest godina. Kao šesti loptu uzima Gareth Southgate, uzima zalet, udara i - Andreas Köpke brani. Bio je to drugi posrtaj Engleza nakon penala od ukupno šest od 1990., a Southgate ispao je tragičar.

Taj nemili događaj obilježio je igračku karijeru Garetha Southgatea, no život, srećom, piše neobične priče. Točno 20 godina kasnije, taj isti Southgate zasjeo je na mjesto izbornika engleske nogometne reprezentacije, a dvije godine kasnije uveo je svoju zemlju u polufinale. Mi se nadamo da će na tome i stati.

Gareth Southgate rođen je u Watfordu, a svoje prve nogometne korake napravio je u Crystal Palaceu. Već kao kržljavi 14-godišnjak odavao je dojam skromnog dečka profinjenog rječnika, ispod čega stoji čelična jezgra čovjeka koji zna što želi, zajednički je opis mnogih koji su upoznali tijekom njegovih 46 godina.

U svojim igračkim danima pokazivao je zavidnu radnu etiku, no bilo je to daleko od sigurnog da će napraviti profesionalnu karijeru.

- Nikada mu ništa nije bilo darovano. Za sve što je imao, radio je naporno da to dobije, od prve utakmice za Palace do Engleske - rekao je za njega Alan Smith, Garethov prvi trener u Palaceu.

