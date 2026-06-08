Gasly izgubio podij u Monaku zbog 0,1 km/h, Hadjar nakon drame zadržao treće mjesto

Velika nagrada Monaka rijetko razočara, no ovogodišnje izdanje pamtit će se više po odlukama sudaca nakon utrke nego po samim događajima na stazi. U centru drame našli su se Isack Hadjar i Pierre Gasly. Hadjar je na kraju slavio svoj prvi podij u bolidu Red Bulla, ali tek nakon što su suci potvrdili njegov rezultat i odbacili istragu protiv momčadi. Istovremeno, njegov sunarodnjak Gasly proživljavao je jedno od najvećih razočaranja karijere, izgubivši treće mjesto zbog minimalnog prekoračenja brzine.

Tuga i bijes Pierrea Gaslyja

Pierre Gasly iz Alpinea prošao je ciljem kao treći, spreman za proslavu na kultnom postolju u Monte Carlu. Međutim, slavlje je naglo prekinuto. Zbog dviju kazni od po pet sekundi radi prebrze vožnje u boksu, Francuz je u konačnom poretku pao na sedmo mjesto. Ironično, njegov prekršaj bio je minimalan - zabilježeno je da je vozio 60,1 km/h u zoni gdje je ograničenje 60 km/h. S obzirom na to da je utrka završila pod sigurnosnim automobilom, nije imao priliku stvoriti dovoljnu prednost da neutralizira kaznu.

Foto: Hoch Zwei Photoagency

Njegova reakcija bila je ispunjena nevjericom i očajem. Snimljen je kako sjedi na zaštitnoj ogradi pokraj staze, bijesno gledajući proslavu na podiju na kojoj je on trebao biti.

​- Trenutno sam slomljenog srca, iskreno. Nemam riječi. Previše je emocija da bih ih obradio. Jednostavno ne mogu shvatiti što se dogodilo. Ne čini mi se pošteno - izjavio je Gasly.

​- U oba navrata sam aktivirao limiter brzine puno prije linije. Svi naporno radimo za ovakve trenutke. Deset godina pokušavam iskoristiti svaku priliku. Imam pet postolja u karijeri, a na stazi smo bili treći pred svim francuskim navijačima, i to nam je oduzeto. Nadam se da mogu ovo istražiti i donijeti ispravne odluke. Znam da nisam učinio ništa pogrešno.

Nakon utrke, Alpine je potvrdio da će zatražiti pravo na reviziju odluke, nadajući se da će vratiti izgubljeni rezultat, no Hadjarova pozicija time nije bila ugrožena.

Red Bull pod istragom: Hadjarov podij visio o koncu

Dok je Gasly tugovao, Isack Hadjar je slavio. No, i njegovo je slavlje bilo pod upitnikom. Vozač Red Bulla također se našao pod istragom sudaca zbog potencijalnog kršenja pravila tijekom prekida utrke crvenom zastavom. Prekid je uslijedio u kasnoj fazi utrke zbog oštećenja asfaltne podloge, što je momčadima dalo priliku za manje popravke i promjenu guma.

Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

Međutim, tehnički delegat Fife primijetio je da su mehaničari Red Bulla na Hadjarovom bolidu izvodili radnje koje nisu dopuštene prema članku B5.14.4.a sportskih pravila. Konkretno, momčad je pokušala promijeniti svjećice i zavojnice na pogonskoj jedinici, vjerojatno kako bi riješili problem s kojim se Hadjar borio tijekom utrke.

Odluka sudaca spasila Red Bull

Kada su mehaničari upozoreni da krše pravila, odmah su prekinuli rad. Ključan detalj, koji je na kraju spasio Hadjarov podij, bio je taj što promjena nije dovršena. Bolid je vraćen u prvobitno stanje i nijedan dio nije zamijenjen.

Suci su nakon saslušanja predstavnika momčadi i pregleda dokaza odlučili da nema osnove za kaznu. U službenom obrazloženju stoji: "Momčad je prijavljena zbog pokušaja promjene svjećica/zavojnica, ali nije nastavila s promjenom te je bolid startao u istom stanju u kojem je stigao u boks, stoga se ne poduzimaju daljnje radnje." Time je treće mjesto Isacka Hadjara, njegovo prvo za Oracle Red Bull Racing, i službeno potvrđeno. Utrku je dominantno dobio Kimi Antonelli u Mercedesu ispred Lewisa Hamiltona u Ferrariju.

Kaotičan dan za suce zaokružen je i kaznom za Sergija Pereza. Vozač Cadillaca kažnjen je s deset sekundi jer pri ponovnom startu nije bio pravilno pozicioniran u svom startnom bloku. Zbog toga je pao s desetog mjesta i ostao bez povijesnih prvih bodova za Cadillac, a bod je naslijedio Fernando Alonso u Aston Martinu.

*Uz korištenje AI-ja